عاجل.. مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ويتابع توافر السلع

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة.

ويتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، توافر السلع والأسعار، ومجابهة آثار الأزمة العالمية الناتجة عن ارتفاعات الأسعار على خلفية الحرب «الروسية – الأوكرانية».

كما يتابع «مدبولي»، تطورات عملية تلقيح المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومتحوراته، سواء عبر إعطاء الجرعتين الأولى والثانية، أو الجرعة التنشيطية.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.