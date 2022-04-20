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عاجل.. مدبولي يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء ويتابع توافر السلع

كتب:

محمد مجدي
11:26 ص | الأربعاء 20 أبريل 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

بدأ، منذ قليل، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الهامة التي تعمل عليها الحكومة.

ويتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، توافر السلع والأسعار، ومجابهة آثار الأزمة العالمية الناتجة عن ارتفاعات الأسعار على خلفية الحرب «الروسية – الأوكرانية».

كما يتابع «مدبولي»، تطورات عملية تلقيح المواطنين بلقاحات فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، ومتحوراته، سواء عبر إعطاء الجرعتين الأولى والثانية، أو الجرعة التنشيطية.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.