مصر الخير توزع 670 ألف وجبة إفطار وسحور في 22 محافظة حتى منتصف رمضان

قالت مؤسسة «مصر الخير»، إنها نجحت وحتى منتصف شهر رمضان المبارك في توزيع ما يزيد عن 670 ألف وجبة إفطار وسحور ضمن حملتها السنوية إفطار صائم والتي توجهها المؤسسة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر، حيث قامت المؤسسة بتوزيع 245 ألف وجبة إفطار في 21 محافظة كما وزعت 425 ألف وجبة سحور في 22 محافظة على مستوى الجمهورية هذا بالإضافة إلى توزيع 130 ألف قسيمة شراء منها 5 آلاف سند عيلة و100 ألف قسيمة كارت الخير وكذا توزيع 1700 طن مواد غذائية داخل كراتين تم توجيهها للأسر المستحقة في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد .

مؤسسة مصر الخير

وقال المهندس أحمد على، المدير التنفيذي للبرامج بـ مؤسسة مصر الخير إن المؤسسة نجحت إلى حد كبير جدا خلال حملتها لإفطار صائم لهذا العام والتي تنفذها للعام العاشر على التوالي في الوصول إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف ربوع مصر من خلال فريق عمل الحملة حيث وزعنا ما يزيد عن 245 ألف وجبة إفطار فى 21 محافظة وما يزيد أيضا عن 425 ألف وجبة سحور فى 22 محافظة، بالإضافة إلى توزيع 5 آلاف سند عيلة كل سند عبارة عن 6 كروت شراء بقيمة 1200 جنيه للسند لتلبية احتياجات عدد 5 آلاف أسرة مستحقة طوال شهر رمضان، وتم توزيع أكثر من 100 ألف قسيمة من كارت الخير بقيمة 200 جنيه للكارت وتم صرفها من خلال منافذ شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والمنتشرة بجميع محافظات الجمهورية .

1700 طن مواد غذائية لكبار السن وأصحاب الهمم بالمحافظات الحدودية والصعيد

وأضاف أنه تم توزيع أكثر من 1700 طن مواد غذائية داخل كراتين تحتوي الواحدة منها على 12 كيلو من المواد الغذائية الجافة وبقيمة تصل الى 260 جنيه وتم توجيهها إلى المستفيدين من كبار السن وأصحاب الهمم في المحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد.

وأكد المهندس أحمد على أن مصر الخير استهدفت خلال هذا العام تقديم عدد من الخدمات المتنوعة والمتميزة والتي تلبي احتياجات الأسر الأولي بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، لافتا إلى أن ذلك وفرته المؤسسة من خلال «كارت الخير»، والذي يحتوي على 200 جنيه يتم صرفه من أي مجمع استهلاكي في صورة سلع غذائية على حسب احتياج المواطن.

من جانبه، أكد أحمد يوسف مدير المساعدات المباشرة بمؤسسة مصر الخير، أن "سند العائلة" قيمته 1200 جنيه، يوفر للأسرة متطلبات شهر رمضان كاملا، مع إتاحة الفرصة لكل أسرة لاختيار السلع وفق رغباتها واحتياجاتها والذي يتم تسليمه للأسر المستحقة من الأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات، منذ يوم 27 شعبان الماضي كي تتمكن الأسر المستفيدة من شراء احتياجاتها من المواد الأساسية والتي تكفيها طوال شهر رمضان . وأشار يوسف إلى أن فريق عمل الحملة بالتعاون مع الجمعيات الشريكة أقام مطابخ في مختلف مراكز المحافظات لتنفيذ وجبات الإفطار والسحور تحت اشراف صحي وطبي ومع مراعاة الاجراءات الاحترازية ليتم توزيع هذه الوجبات ضمن ( إفطار قرية ) حيث يتم توجيه 500 وجبة في كل مرة لإفطار الاسر الاولي بالرعاية داخل القري والنجوع في مختلف المحافظات .

وتابع بيان مؤسسة مصر الخير: تجدر الإشارة إلى أن حملة "إفطار صائم" تنفذها مؤسسة مصر الخير للسنة العاشرة على التوالي، حيث قدمت المؤسسة من خلال هذه الحملة ما يزيد عن 75 مليون خدمة للمستحقين من الأسر المستحقة في كافة ربوع مصر على مدى السنوات التسع الماضية من عمر الحملة