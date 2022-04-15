من طبيب الغلابة لـ«عم ظاظا».. البنك الأهلي يستعرض محطات الخير في مصر

هكذا المصريون، أهل محبة وعطاء دائم، يعشقون العطاء والكرم والإيثار، رموزهم الدكتور محمد مشالي، الذي عاش حياته من أجل الفقراء، وعم ظاظا الذي تبرع ببيته ليسكن فيه أطفال مرضى السرطان وذويهم، وسائق التاكسي الذي يوصل المرضى مجانًا ابتغاء وجه الله.

هذا ما استعرضه اعلان البنك الأهلي المصري الجديد، الذي استعرض نماذج حقيقية من الشعب المصري، ظهر معدنها وقت الخطر، وأصبحت رموز للمحبة والعطاء والإيثار والكرم، من أفراد مؤثرين، وصولًا لمن «عزموا القطر» في رمضان.

مشاهد حقيقية للدكتور محمد مشالي

عرض الإعلان المميز، مشاهد حقيقية للراحل الدكتور محمد مشالي، الملقب بطبيب الغلابة، الذي كان رمز من رموز العطاء، والذي حكى فيه عن وصية والده، بألا ياخد ثمن كشف من «الغلبان»، وبالشاب الذي خاطر بحياته، وصعد على مواسير الغاز من أجل انقاذ إحدى الأسر من الحريق.

كما استعرض الإعلان «عم ظاظا»، الذي فتح بيته لمرضى سرطان الأطفال وذويهم، مستعرضا سائقي التاكسي، الذين خصصوا وقتهم لنقل المرضى مجانًا للمستشفيات، علاوة على القرية التي عزمت القطار على الإفطار في رمضان.

أهل مصر بيعلمونا إن الخير في مصر عمره ما كان مجرد كلام، وإن الخير في مصر أفعال، واحنا مش واحد احنا 100 مليون واحد.. هكذا اختتم البنك الأهلي المصري «بنك أهل مصر»، إعلانه المميز، الذي حقق أكثر من 7 ملايين مشاهدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».