أبناء بصيرة المكفوفين يشاركون «مصر الخير» في تعبئة كراتين رمضان

نظمت مؤسسة بصيرة لرعاية ذوي الاعاقات البصرية للعام الرابع على التوالي نشاط تفاعلي إنساني دامج لأبنائها من فاقدي وضعاف البصر تحت شعار «يوم في حب الخير»، حيث قام أبناء بصيرة وأسرهم بالمشاركة في تعبئة كراتين رمضان بالمواد الغذائية المختلفة تمهيدا لتوزيعها على الأسر المستحقة بالمجان تماما بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

المشاركة الفعالة في الأنشطة الإنسانية الخيرية

وأكدت دعاء مبروك المدير التنفيذي لـ مؤسسة بصيرة أن تنظيم المؤسسة لفعالية «يوم في حب الخير»، يأتي ضمن أنشطة المؤسسة المتنوعة لدمج أبناءها في المجتمع من خلال اتاحة الفرصة لهم وتحفيزهم على المشاركة الفعالة في الأنشطة الإنسانية الخيرية.

وأضافت مبروك، في بيان، أنّ الهدف من مشاركة أبناء بصيرة فى الأنشطة المجتمعية العامة ومنها تعبئة كراتين رمضان بالتعاون مع المؤسسات الأهلية الكبرى هو التأكيد على أن هؤلاء الأبناء يمتلكون مهارات وقدرات تمكنهم من أداء العديد من الأدوار في المجتمع إذا ما أتيحت لهم الفرصة وأنهم قادرون على العطاء في العمل الإنساني وأن دمجهم في المجتمع أحد أهم آليات الاستفادة من هذه القدرات فضلا عن أهمية الدمج في تجاوزهم لمصاعب إعاقتهم وتقبل المجتمع لاختلافهم .

مصر الخير تشيد بأبناء بصيرة في تعبئة كراتين رمضان

من جانبها أكدت الدكتورة سامية سري مدير مركز التأهيل والتعليم ببصيرة، أن أبناء بصيرة من المكفوفين وضعاف البصر المشاركين في التعبئة نجحوا في إثبات كفاءة عالية في عملية التعبئة بشهادة قيادات مؤسسة مصر الخير حيث بدأ نشاطهم بتعريفهم بمكونات الكرتونة عن طريق اللمس ثم اتخذ كل منهم موضعه وقاموا بالتعبئة فى تناغم كبير، وأن عدد من أفراد أسرهم شارك معهم في التعبئة فضلا عن مشاركة المتطوعين في مصر الخير ليتم التنافس بين الجميع في أجواء رمضانية رائعة.

يذكر أن بصيرة سبق لها ونفذت أنشطة مشاركة أبناءها من المكفوفين وضعاف البصر فى تعبئة كراتين رمضان قبل ثلاثة أعوام من الآن فضلا عن تنفيذ عدد كبير من الأنشطة المجتمعية الهادفة إلى زيادة دمجهم في المجتمع والتعرف على عالمهم من حولهم.