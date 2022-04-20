تأجيل «خلية الغربية» للجلسة الأولى من دور المرافعة في مايو المقبل

أجلت الدائرة الثامنة إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبدالحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد مرعي، وأمانة سر أشرف حسن، ومحمد صبحي، نظر قضية خلية الغربية، للجلسة الأولى من دور المرافعة الشهر المقبل.

الاتهامات في القضية

ويواجه 27 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية الغربية، تهم الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

مظاهرات وشغب

وكانت المحكمة العسكرية، أحالت القضية للنيابة العامة لنظرها أمام الدائرة المختصة، بعد أن أقر المتهمين بانضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، ومشاركتهم في اعتصامي رابعة والنهضة، وما تلاها من أعمال عنف ومظاهرات وشغب، ساعين من وراء جرائمهم، إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.