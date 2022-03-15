«القباج» ومحافظة الغربية يسلمان 100 خلية نحل لمزارعين ضمن «حياة كريمة»

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي زيارتها لمحافظة الغربية، اليوم، بلقاء الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، قبيل انطلاق فعاليات مبادرة «قادرون باختلاف»، في جامعة طنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام.

دعم الأسر الأكثر احتياجا ودعم القرى المنتجة بالمحافظة

وخلال اللقاء ناقشت «القباج ورحمي»، عددا من الموضوعات الخاصة بذوي الإعاقة، ومراكز تنمية الأسرة والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بالإضافة إلي افتتاح عددا من المشروعات الاجتماعية بالمحافظة ومنها مشروع «الفلك»، المقرر افتتاحه بنهاية الشهر الجاري، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجا ودعم القرى المنتجة بالمحافظة.

وعقب اللقاء سلّمت الوزيرة والمحافظ 100 خلية نحل لـ 10 مزارعين كدفعة أولى بهدف تربية نحل العسل كمورد دخل داعم للمزارعين عن طريق الاستفادة مما تنتجه هذه الخلايا، حيث يقوم المربي برعاية النحل وتوفير المأوى والعناية بالخلية والتي تشبه بيئتها ليجني لاحقا العسل، وحبوب اللقاح، والشمع والغذاء الملكي وغيرها.

تسليم 100 مشروع لتربية نحل العسل ضمن برنامج تكافل وكرامة

يأتي ذلك في إطار التعاون بين برنامج فرصة وجمعية مربي النحل بالغربية وذلك لإقامة وحدة إنتاجية لمنتجات نحل العسل بطاقة (1000 خلية تتضمن مستلزمات الإنتاج والتشغيل) بإجمالي تكلفة مليون و500 ألف جنيه، حيث سيتم تسليم 100 مشروع لتربية نحل العسل لعدد 100 عميل من برنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم تدريب المستفيدين على تربية نحل العسل وتسليمهم كافة مستلزمات التشغيل، وتحصيل أقساط القروض على مدار عام ونصف بداية من أول إنتاج، على أن تقوم الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق منتجات نحل العسل بالغربية بشراء المنتج من المستفيدين حال عدم قدرتهم على تسويقه.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة دشنت مبادرة «نحن الأكثر إنتاجا»، لدعم 23 قرية تشتهر بعدد من الصناعات والحرف اليدوية داخل المحافظة، كما قامت المحافظة بتنفيذ العديد من القوافل والمبادرات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة إلى جانب تنظيم مؤتمر دور منظمات العمل الأهلي في ظل عام 2022 للمجتمع المدني تفعيلا لتوصيات مؤتمر شباب العالم.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع.

حضر اللقاء الدكتور عاطف الشبراوي مستشار الوزير لبرنامج فرصة، أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي السابقة، وشيخ الغرب عبد الله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم ماضي، رئيس مجلس إدارة جمعية مربي النحل في الغربية.