وزيرة التضامن ومحافظ الغربية يسلمان 100 خلية نحل لـ10 مزارعين

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قبيل انطلاق فعاليات مبادرة قادرون باختلاف بجامعة طنطا، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام.

وخلال اللقاء ناقش رحمي والقباج عددًا من الموضوعات الخاصة بذوي الهمم، ومراكز تنمية الأسرة والتي تُنفذ ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وافتتاح عدد من المشروعات الاجتماعية بالمحافظة ومنها مشروع الفلك والذي سيجري افتتاحه في نهاية الشهر الجاري، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجًا ودعم القرى المنتجة بالمحافظة.

وعقب اللقاء سلمت الوزيرة والمحافظ، 100 خلية نحل لـ10 من المزارعين كدفعة أولى بهدف تربية نحل العسل كمورد دخل داعم للمزارعين عن طريق الاستفادة مما تنتجه هذه الخلايا، إذ يرعى المربي برعاية النحل وتوفير المأوى والعناية بالخلية، والتي تشبه بيئتها ليجني لاحقًا العسل، وحبوب اللقاح، والشمع والغذاء الملكي وغيرها من المنتجات.

منتجات نحل العسل

يأتي ذلك في إطار التعاون بين برنامج فرصة وجمعية مربي النحل بالغربية، لإقامة وحدة إنتاجية لمنتجات نحل العسل بطاقة 1000 خلية تتضمن مستلزمات الإنتاج والتشغيل، بإجمالي تكلفة مليون و500 ألف جنيه، حيث سيجري تسليم 100 مشروع لتربية نحل العسل لعدد 100 عميل من برنامج تكافل وكرامة.

وأوضحت وزيرة التضامن أنه سيجري تدريب المستفيدين على تربية نحل العسل وتسليمهم كافة مستلزمات التشغيل، وتحصيل أقساط القروض على مدار عام ونصف بداية من أول إنتاج، على أن تقوم الجمعية التعاونية لإنتاج وتسويق منتجات نحل العسل بالغربية بشراء جميع المنتج من المستفيدين حال عدم قدرتهم على تسويقه.

الصناعات والحرف اليدوية

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة أطلقت مبادرة «نحن الأكثر إنتاجا» لدعم 23 قرية تشتهر بعدد من الصناعات والحرف اليدوية داخل المحافظة، كما نفذت العديد من القوافل والمبادرات ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب تنظيم مؤتمر دور منظمات العمل الأهلي في ظل عام 2022 للمجتمع المدني تفعيلًا لتوصيات مؤتمر شباب العالم.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ الغربية درع المحافظة للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقديراً لجهودها في خدمة المجتمع.

حضر اللقاء الدكتور عاطف الشبراوي مستشار الوزير لبرنامج فرصة، الأستاذة أماني النادري مدير مديرية التضامن الاجتماعي السابقة، شيخ الغرب عبدالله وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم ماضي رئيس مجلس إدارة جمعية مربي النحل في الغربية.