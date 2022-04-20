شيخ الأزهر يحذر من ربط الأسباب بالرزق عند السعي: يضر بالعقيدة «فيديو»

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وهو -عز وجل- متكفل به، إلا أنّ الإنسان مأمور بالعمل والسعي وأخذ الأسباب، موضحًا: «علينا أن نباشر أسباب الرزق، والدرس العميق في هذا الموضوع، أنّ الإنسان يظن أنه يفعل الأسباب، وهو الذي يحصل الرزق، وهذا خطأ، هو يباشر الأسباب فقط، ثم بعد يحصد الرزق، هو لا يحصله، وإنما الرزق يحصل بفاعل آخر، وهو الله سبحانه وتعالى».

الرزق بيد الله.. ولكن

وأضاف الطيب خلال استضافته في برنامج «حديث الإمام الطيب» المذاع على قناة الحياة، اليوم، الأربعاء، أن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وما يجب على المسلم أن يعتقده، أنّ هذه الأسباب فعلها امتثالا، لكن حذاري أن يعتقد أن هذه الأسباب هي التي تسبب أو تنتج له المسبًّب وهو الرزق، أي أنه يتوقف عند السعي، لكن النتيجة هي التوكل على الله، التوكل هو فعل الأسباب، وانتظار النتائج من الله، لكن اعتقد أن هذا السبب سيؤدي حتما وضرورة ومن غير انفكاك إلى المسبب، هذا يضرك في عقيدة، لأنك تعتقد أن هناك خالق غير الله، بمعنى أن الأسباب هي التي خلقت الرزق، والقرآن الكريم مليئ بالآيات الكريمة التي تحذر من هذا، وهو ما دفع علماء المسلمين المتكلمين، الأشاعرة على وجه الخصوص، إلى فك الارتباط بين العلة والمعلول».

ما هو التوكل على الله؟

وتابع شيخ الأزهر الشريف، أن التوكل هو أن يعتقد الإنسان، أن ليس له من أمر تحصيل الرزق شيء، وإنما كل ما لك هو ان تباشر الأسباب امتثالا للأمر الإلهي، وبعد ذلك يفعل الله تعالى ما يشاء، مشددًا على أن الإنسان مأمور فقط بالأخذ بالأسباب، وهو ما يلزمه –الضرورة- أن الأسباب لا ترتبط بالرزق بطريقة ارتباط العلة بالمعلول، لكنها مجرد مقدمة قد يتربت عليها الرزق أو لا يترب عليها الرزق.