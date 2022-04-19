الأسقفية تدعو شيخ الأزهر لافتتاح مركز للدراسات الإسلامية المسيحية

التقى الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، اليوم الثلاثاء، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصحبة الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية الشرفي، وذلك بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

افتتاح مركز المسيحي الإسلامي

قدم مطرانا الكنيسة الأسقفية للإمام الأكبر، دعوة لحضور افتتاح مركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكةن الذي تفتتحه الكنيسة في السابع والعشرين من أبريل الجاري بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية؛ بغرض دفع مجال الحوار الإسلامي المسيحي في مصر والشرق الأوسط، وتقديم مبادرات مجتمعية من شأنها التأكيد على التعايش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، على أن يعمل المركز الجديد بالتنسيق مع جامعة الأزهر والمؤسسات الإسلامية الرسمية.

من جانبه، أكد الدكتور سامي فوزي، رئيس الأساقفة، على العلاقات القوية التي تجمع الكنيسة الأنجليكانية بمشيخة الأزهر الشريف في مجال الحوار الديني، لاسيما اتفاقية الحوار الأنجليكاني الإسلامي التي تم توقيعها بين رئيس أساقفة كانتربري وشيخ الأزهر عام 2001.

دعم العلاقات الإسلامية المسيحية

فيما أعرب الإمام الأكبر، عن سعادته بافتتاح المركز، متمنيًا أن يسهم في دعم العلاقات الإسلامية المسيحية، مؤكدًا على إيفاده قيادات إسلامية رفيعة كمندوبين عنه لحضور حفل افتتاح المركز الأسبوع المقبل.

كان رئيس الأساقفة قد التقى شيخ الأزهر أكتوبر الماضي، بصحبة جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري، حيث استقبل الإمام الأكبر وفدًا أنجليكانيا ضم عددًا من كبار الشخصيات في الكنيسة بمصر والعالم.