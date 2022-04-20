نجل الفنان إبراهيم يسري يحيى ذكرى وفاة والده: «7 سنين عدوا كأنهم 70»

حرص الفنان الشاب محمد يسري على إحياء الذكرى السابعة لوفاة والده الفنان القدير إبراهيم يسري الذي تحل اليوم، معبرا عن اشتياقه الشديد له، كما طالب جمهوره بالدعاء له.

محمد يسري يحيى ذكرى وفاة والده

نشر محمد يسري، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لوالده الراحل، وعلق عليها: «النهاردة عيد ميلاد أبويا الله يرحمه والذكرى السابعة لوفاته.. سبع سنين من غيرك عدوا كأنهم سبعين».

وتابع «يسري»: «وحشتني أوي يا حبيبي.. ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويسعد روحك ويجمعني بيك على خير يا حبيبي يا رب.. كل سنة وأنت طيب يا هيما.. نسألكم الدعاء».

معلومات عن الفنان إبراهيم يسري

ولد الفنان إبراهيم يسري يوم 20 أبريل عام 1950، وتوفي في نفس اليوم عام 2015 إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، عن عمر يناهز الـ65 عامًا.

وبدأ حياته الفنية من خلال انضمامه إلى مسرح الطليعة، بعد حصوله على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1975، ومنها اتجه إلى الأعمال والمسلسلات التليفزيونية.

أبرز أعمال إبراهيم يسري

شارك في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية؛ أبرزها: «الشهد الدموع»، «أهلا بالسكان»، «ليالي الحلمية»، «عصفور النار»، «ضمير أبلة حكمت»، «المال والبنون»، «الليل وآخره»، «امرأة من زمن الحب»، «ملك روحي»، «قضية رأي عام»، «عابد كرمان»، وغيرها من الأعمال الفنية الناجحة.

آخر أعمال محمد يسري

يذكر أن الفنان الشاب محمد يسري يغيب عن دراما رمضان هذا العام بعد مشاركته في مسلسل «ضل راجل» في السباق الرمضاني 2021، برفقة الفنان ياسر جلال.