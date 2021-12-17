ابنة الفنان إبراهيم يسري: مفتقده والدي أوي الفترة ديه

عبرت المطربة الشابة هنا يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري عن مدى اشتياقها واحتياجها لوالدها، في هذه الفترة من حياتها، إذ قامت بتوجيه رسالة له، وذلك من خلال لقائها ببرنامج «theinsiderar» بالعربي.

هنا يسري: أنا الأول مكنتش عارفة أعمل إيه في حياتي

وكشفت المطربة الشابة هنا إبراهيم يسري، أنها تفتقد والدها بشدة، قائلة: «مفتقدة والدي أوي الفترة ديه، ومحتاجه أخد رأيه في حاجات كتير أوي بتحصل في حياتي»، مشيرة إلى أن والدها توفي وهي لا تزال صغيرة في السن، ولم تستطع أن تأخذ رأيه في الكثير من الخطوات التي تتخذها في حياتها، وذلك من خلال لقائها في برنامج «theinsiderar» بالعربي.

وتابعت المطربة الشابة هنا يسري، الحديث عن والدها الراحل إبراهيم يسري، قائلة: «أنا الأول مكنتش عارفة أنا ناوية أعمل أيه في حياتي بس دلوقتي أتأكدت من الخطوات اللي عايزة أخدها في مسيرتي الفنية، ومحتاجة رأيه فيها».

هنا يسري توجه رسالة لوالدها الراحل إبراهيم يسري

وأضافت الفنانة الشابة هنا يسري، ابنة الفنان الراحل إبراهيم يسري، أنها بدأت تتخذ خطوات في حياتها، إذا كان والدها الراحل موجوداً سيكون سعيداً جداً، وسوف يفرح بها، واختتمت هنا يسري، حديثها، بتوجيه رسالة لوالدها الراحل، قائلة: «عايزة أقوله وحشتني أوي».

هنا يسري تطرح أغنية «خليكي جامدة» بالتعاون مع نضال هاني عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»

ويذكر أن الفنانة هنا يسري، ابنة النجم الراحل إبراهيم يسري، قد طرحت في شهر ديسمبر الجاري، أغنية جديدة لها، والتي تحمل اسم «خليكي جامدة»، بالتعاون مع المخرج نضال هاني، وبدعم من «TAGLINE»، والعمل من إنتاج «Seen Studios»، وتصوير أمين إسماعيل، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

وكانت أغنية «خليكي جامدة» لـ هنا يسري، من كلمات شادي محسن، ومها يسري، وألحان شادي محسن، وتوزيع وماكساج أحمد حسام، وإلهامي دهيمة.