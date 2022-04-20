قوتنا الناعمة.. 7 سنوات على رحيل الفنان الموهوب إبراهيم يسري (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قوتنا الناعمة.. 7 سنوات على رحيل الفنان الموهوب إبراهيم يسري»، جاء فيه أنّ الفنان الراحل أحد الموهوبين الذين تركوا بصمة في كل الأدوار التي قدموها، سواء في السينما أو في التلفزيون، وبقيت أعماله محفورة في قلوب وعقول ووجدان عشاقه.

أعمال درامية مميزة لـ إبراهيم يسري

وأوضح التقرير، أنّ موهبة الفنان إبراهيم يسري في الدراما التلفزيونية، انطلقت خاصة خلال فترة الثمانينيات، حيث شارك في العديد من الأعمال المميزة في تاريخ الدراما، ومنها «رحلة السيد أبوالعلا البشري، الشهد والدموع، عصفور النار، المال والبنون، وليالي الحلمية».

ترك التجارة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية

وتابع التقرير، أنّ الفنان إبراهيم يسري شارك في السينما، بأفلام «البريء، عودة مواطن، السادة الرجال، الإرهابي، فيلم ثقافي، ومرجان أحمد مرجان»، وولد في 20 أبريل عام 1950م والتحق بكلية التجارة في جامعة القاهرة، وبعد عامين من الدراسة ترك كلية التجارة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج فيه عام 1975م وبعده انضمّ إلى مسرح الطلائع وعمل به لمدة عامين ومنه انطلق إلى العمل بالتلفزيون.

وفاة إبراهيم يسري

وأتمّ التقرير، أنّ الفنان الراحل إبراهيم يسري، ولد في 20 أبريل 1950، وهو من مواليد محافظة القاهرة، وتوفي عن عمر ناهز 65 عاما في أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل بسببها العناية المركزة.