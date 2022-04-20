لو هتأجر شقة جديدة.. اعرف حقوقك عشان ميتضحكش عليك

في كثير من الأحيان يلجأ العديد من المواطنين، إلى استئجار شقة سكنية حتى يستطيع العيش بها لفترة زمنية قصيرة، إذا كانت بنظام الإيجار الجديد أو لفترة زمنية طويلة، إذا كانت بنظام الإيجار القديم، وفي بعض الأوقات تحدث العديد من المشكلات بين المالك والمستأجر، قد تؤدي في النهاية إلى طرد المستأجر من السكن.

وعند بدء إجراءات الأيجار الشقة السكنية، يبحث العديد من المستأجرين عن الحقوق الخاصة به بهم وحقوق المالك أيضا، وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء، نوضح من خلال هذا التقرير الحالات التي يسمح فيها للمالك طرد المستأجر، وفق حديث المحامية سهام محمد لـ «الوطن»، والتي جاءت كالتالي:

حالات تسمح للمالك بفسخ عقد الإيجار

أوضحت المحامية سهام محمد أن للمالك والمستأجر حقوق يجب على كلا منهما معرفتها، وهناك عدد أيضا عدد من الحالات التي يسمح بها للمالك طرد المستأجر من الشقة، والتي تأتي كالتالي:

- تخلف المستأجر عن دفع قيمة الإيجار الخاص به في الموعد المتفق عليه مع مع مالك العقار، وفي حال تأخره في الدفع يحق للمالك أن يقوم بطرده من الشقة.

- عند كتابة عقد الإيجار، يتفق المالك والمستأجر على عدد من الضوابط والتي يتم تدوينها في العقد، ومن أبرز تلك الضوابط التي يجب أن تكون متوفرة في العقد هو عدم تغيير نشاط الوحدة السكنية، وفي حالة إذا قام المستأجر بتغيير النشاط يحق للمالك طره من الشقة.

- لا يحق للمستأجر أن يقوم بتأجير الشقة لشخص آخر، وفي حالة إذا فعل ذلك، يحق للمالك فسخ عقد الإيجار على الفور وطرد الساكن منه.

- ولا يحق للمستأجر أن يقوم بتغيير نظام الشقة عن نظامها الأساسي، فلا يحق له هدم الحائط أو غيرها من التغييرات الأخرى، وفي حالة حدوث ذلك يتم فسخ العقد وطرد الساكان.

- إذا ثبت على الساكن الجديد أنه يفعل أعمال منافية للآداب في السكن أو العقار، يحق للمالك طرد الساكان من الشقة السكنية.

- ولا يحق للمستأجر أن يستخدم الشقة لتخزين الاسلحة، وفي حالة حدوث ذلك يتم فسخ العقد طرد الساكن.