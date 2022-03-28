هل إيجار أرض زراعية يمنع صرف تكافل وكرامة؟.. التضامن تجيب

بالتزامن مع قرار ضم 450 ألف أسرة جديدة ضمن «تكافل وكرامة»، يبحث الكثير من المواطنين عن معايير القبول ببرنامج الدعم النقدي وما هي موانع الصرف، لتكشف وزارة التضامن الاجتماعي، شروط القبول بالبرنامج منها عدم ملكية أرض زراعية تكون نصف فدان فأكثر، أو إيجار أرض زراعية فدانًا أو أكثر من فدان.

موانع صرف تكافل وكرامة

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك العديد من الأسباب التي تمنع صرف «تكافل وكرامة» ومنها.

ـ إذا امتلك المواطن محلًا تجاريًا، أو أكثر سواء كان مسجل أو غير مسجل باسمه.

ـ إذا كان لدى المستفيد 3 مواشي بغرض التجارة أو أكثر من ثلاثة.

ـ إذا كان يعمل بأجر منتظم سواء في القطاع الخاص، أو في القطاع العام أو الحكومي، باشتراك تأميني.

ـ امتلاك عقار أو أكثر بخلاف العقار السكني.

ـ إذا كان يعمل بأجر منتظم في القطاع الخاص، أو العام أو الحكومي، بدخل شهري يعادل 1600جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد.

ممتلكات ومعاشات ومشروعات تمنع الاستفادة من تكافل وكرامة

ـ الحصول على معاش مستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر.

ـ إذا امتلك مشروعات خاصة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، أو كان يحصل على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي.

ـ إذا كان يدفع مصروفات مدرسية أكثر من 3 آلاف جنيهًا في السنة للطفل الواحد.

ـ إذا سافر المواطن خارج البلاد بغرض العمل سواء قبل أو بعد القبول بالبرنامج.

ـ إذا تلقى دعمًا من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً.

ـ إذا امتلك المواطن سيارات أو جرارات أو توك توك.

ـ إذا كان لديه معدات ثقيلة مثل لودر، أو خلاط بناء أو إذا كان يمتلك ماكينة طحين.

ـ يتم الإقصاء من برنامج الدعم النقدي، ويتم تجميده في حالة عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية.