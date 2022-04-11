«على باب الله» يسدد إيجار سكن بائعة نعناع لـ3 أشهر

في حلقة جديدة من برنامج «على باب الله» المذاع على تليفزيون «الوطن» يوميا طوال شهر رمضان، استوقف مقدم البرنامج حسن محفوظ، سيدة مسنة بائعة نعناع في أحد شوارع القاهرة.

وسط ابتسامة هادئة كلها رضا وطمأنينة

وطلب مقدم برنامج «على باب الله» من بائعة النعناع «حزمتين نعناع» وأخبرها بأنه سيدفع في وقت لاحق، لتفاجئه بردها وسط ابتسامة هادئة كلها رضا وطمأنينة «روح يابني ومسامحاك وربنا هيكرمنا كلنا».

وكشف مقدم البرنامج عن حقيقة التصوير لترد السيدة قائلة «أي حد بيطلب حاجة بديله وربنا بيكرمني، ولو مرجعش ربنا بيعوضني».

على باب الله يدفع إيجار سكن سيدة مسنة

«عليا إيجار سكن لمدة 3 أشهر ومش عارفة أعمل إيه» هكذا كان ردها حينما أعطاها برنامج «على باب الله» مبلغا ماليا لتدفع ما عليها من ديون وإيجار لمدة 3 أشهر.