أسهم «Netflix» تتراجع 37٪ وتخسر 200 ألف مشترك بسبب مشاركة كلمات المرور

تراجعت أسهم Netflix بنسبة 37٪ خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد أن أعلنت شركة البث عن أرباحها التي أظهرت أنها فقدت المشتركين للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، وأدت النتائج والتوقعات الضعيفة إلى موجة من التخفيضات من وول ستريت بسبب مخاوف بشأن إمكانات نمو الشركة على المدى الطويل.

زيادة المنافسة ورفع القيود الوبائية

وقالت Netflix، إن العديد من الرياح المعاكسة تؤثر على النمو، بما في ذلك زيادة المنافسة ورفع القيود الوبائية، استفادت أعمال شركة بث الفيديو من طلبات البقاء في المنزل بسبب فيروس كورونا، مع سعي المزيد من الأشخاص للحصول على الترفيه الرقمي لكن في الأشهر الأخيرة ، كان الناس يقضون وقتًا أقل على المنصات الرقمية مع طرح اللقاحات وتخفيف التفويضات، وفقاً لـ«CNBC».

100 مليون أسرة تشارك كلمات مرور اشتراكها مع الآخرين

وأظهرت النتائج المالية لشركة البث "نتفيلكس، أنها فقد نحو 200 ألف مشترك في الربع الأول من العام 2022، وهو ما أثر على أداء أسهم الشركة خلال تداولات اليوم. وقدرت Netflix، أن 100 مليون أسرة تشارك كلمات مرور اشتراكها مع أفراد العائلة أو الأصدقاء الآخرين.

فئة منخفضة السعر تدعمها الإعلانات

في محاولة لتعزيز النمو، قالت الشركة إنها تفكر في فئة منخفضة السعر تدعمها الإعلانات، واقترحت اتخاذ إجراءات صارمة بشأن مشاركة كلمات المرور، وبينما بدا المحللون متفائلين بشكل عام بشأن هذه التغييرات، فقد لاحظوا أنها لم تكن حلا قصير المدى لمشكلة قاعدة المشتركين.

وقال محللو بنك أوف أمريكا في مذكرة يوم الأربعاء، كانت الشركة واحدة من تسع شركات على الأقل خفضت تصنيف Netflix في التقرير المخيب للآمال.

وقال المحلل جيفري ولوداركزاك، في مذكرة يوم الثلاثاء: «بعد فقدان الشركة الصادم للمشتركين في الربع الأول والمشترك الضعيف والتوجيه المالي، كان يجب تخفيض توقعات المشتركين وأوقفنا توقعات الربحية بشكل كبير، وقامت الشركة بخفض تصنيف السهم لبيعه من خلال الشراء».

وتراجعت أسهم العديد من خدمات البث المباشر، صباح اليوم الأربعاء جنبًا إلى جنب مع أسهم Netflix، حيث ينتظر المستثمرون تحديثات حول نموهم، وانخفضت أسهم ديزني بنحو 5%، وأسهم Roku تراجعت بأكثر من 7٪ ، وانخفض سهم Paramount بنسبة 12٪ ، فيما انخفض سهم Warner Bros.Discovery بنحو 5٪.