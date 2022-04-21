التعليم العالي: الهجرة مسؤولة عن مواعيد استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا

أعلنت وزارتا الهجرة والتعليم العالي فتح الباب التقدم وتلقي طلبات الطلبة المصريين العائدين من الجامعات الأوكرانية، بعد الحرب التي وقعت بين دولتي روسيا وأوكرانيا، وهم الطلبة الذين لم يتمكنوا من تقديم أوراقهم الفترة الماضية لأداء اختبار تحديد المستوى التي جرت في نهاية مارس الماضي، نظرا لظروف استثنائية مروا بها، ومن المقرر فتح باب تلقي الأوراق بداية من اليوم 20 أبريل وحتى 23 من الشهر نفسه، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات والخطوات التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن.

التعليم العالي: تحديد موعد الاختبارات بعد 15 مايو

ومن جانيه أوضح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة الهجرة هي المنوطة بإعلان مواعيد فتح باب التقدم لأداء الاختبارات وقبول الأوراق للوزارة، أما الامتحانات والاختبارات سيتم تحديد موعدها بعد 15 مايو من وزارة التعليم العالي، وأن وزارة الهجرة تستقبل الأوراق، وفيما يتصل بإجراء الامتحانات سيكون بعد 15 مايو وفقا للضوابط التي حددها مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة والأهلية بمختلف المحافظات، استقبال الناجحين في اختبارات تحديد المستوى بمختلف الكليات، خاصة كليات القطاع الطبي الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والهندسة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات والخطوات التي حددها المجلس في هذا الشأن، والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جامعة المستقبل: مستعدون لاستقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا

وأكد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق الضوابط التي حددها مجلس الوزراء المصري في هذا الشأن.