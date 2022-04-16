الجامعات الخاصة تستقبل الطلاب القادمين من أوكرانيا

تواصل الجامعات الأهلية والخاصة اليوم استقبال الطلاب القادمين من أوكرانيا، والناجحين في اختبارات تحديد المستوى وتحقيقهم للضوابط والاشتراطات التي حددها مجلس الوزراء في هذا الشأن بما يتعلق بإجراءات التحويل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازي للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأكد عدد من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية الالتزام بجميع القرارات الخاصة بقبول الطلاب، مشيرين إلى أنّ هناك أماكن متوفرة في مختلف الكليات.

إجراءات قبول الطلاب القادمين من أوكرانيا

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، لـ«الوطن»، وجود أماكن متوفرة في عدد من الكليات للطلاب القادمين من أوكرانيا والملتحقين بالجامعات الأوكرانية مع الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وكذلك مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، موضحًا أنّ إجراءات التقدم بكليات القطاع العلمي للطلاب الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوى وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية يمكن التقدم مباشرة للكليات، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الطلاب القادمين من أوكرانيا

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور فوزي ترك، رئيس جامعة بدر، الالتزام بتعلميات وتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الخاص فيما يتعلق بإجراءات قبول الطلاب القامين من أوكرانيا والراغبين في التحويل للكليات، مؤكداً أنّ قرارات التحويل للطلاب الذين توافرت فيهم شروط مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتحويل.

وفي السياق ذاته، تستعد الجامعات الخاصة والأهلي لتنسيق القبول بكليات الجامعات الخاصة للعام الجامعي 2022-2023، وذلك من خلال ضخ العديد من البرامج الدراسية الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.