«أبو العلا»: المباريات في رمضان صعبة.. وحصلت على بطولتين في الشهر الكريم

قال محمد أبو العلا، نجم نادي الزمالك الأسبق ومنتخب مصر، إن رمضان لديه ذكريات جيدة معه حيث كان ينتظر برامج الأطفال والفوانيس واللعب مع الأطفال وفرحة الأهالي بالصوم وصلاة التراويح والروحانيات المختلفة، وكذلك الدورات الرمضانية، مبينا أن رمضان في مصر دائما له طعم مختلف.

الفوز بكأس الكؤوس الإفريقية في رمضان

وأضاف «أبو العلا»، خلال استضافته في برنامج «يا نهار أبيض» المذاع على راديو «9090»، ويقدمه الإعلامي مدحت شلبي، أنه خاض مباريات مع فريق الناشئين قبل الإفطار وكانت صعبة، موضحا أنه حصل على بطولتين في رمضان؛ أبرزهما بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في العاصمة الكاميرونية ياوندي في نهاية التسعينيات وبعدها بعامين فاز الزمالك على الرجاء البيضاوي المغربي في النهائي خلال شهر رمضان حيث تعادلا في المغرب وفاز الفارس الأبيض عليه في مصر.

ذكريات مع شهر رمضان

وتابع: «أنا مش بحب أتفرج على التليفزيون أوي بس ساعات بيشدني مسلسل زي الاختيار كده، وأنا بحب أكلات معينة في رمضان بس مباكولش أكل تقيل طول حياتي وماتشات رمضان بتبقى عاوز تفطر أخف من الخفيف، وبحب الحلويات والقطايف والكنافة، دي حاجات مرتبطة برمضان، بالإضافة للشوربة والتمر باللبن، بس أنا على الفطار مبقدرش آكل كتير، كل أما أرجع بالذاكرة بحس إن أيام زمان كان فيها بركة وعزومات بس سنتين كورونا عملوا تباعد شوية، وزمان الناس كانت بتسهر تحت البيت والصحاب بيتجمعوا بس إيقاع الحياة اختلف، لكن شوية محافظين على الفوانيس وصلاة التراويح وختم القرآن وعمل الخير».