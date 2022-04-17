براءة رئيس نادي الزمالك من سب وقذف محمود الخطيب

قضت محكمة جنح العجوزة، ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من تهمة سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكان رئيس النادي الأهلي أقام دعوى يتهم فيها مرتضى منصور بسبه وقذفه، وأصدرت المحكمة في حقه حكمها المذكور.

غرامة.. ثم براءة

كانت محكمة جنح العجوزة، قضت بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك 50 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانونى للنادي، في 4 قضايا أخرى.

واتهم «الخطيب» و«عثمان» رئيس نادي الزمالك بسبهما وقذفهما في القضايا بأرقام 24788 لسنة 2021 جنح العجوزة، و24790 سنة 2021، و12972 سنة 2021، و12878 سنة 2021.