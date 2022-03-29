مدحت شلبي: أم كلثوم سبب عادة «أكل الحمام قبل التعليق على المباريات»

أعرب المعلق الرياضي مدحت شلبي، عن تمنيه تأهل المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم في قطر، إذ من المنتظر أن يلتقي نظيره السنغالي اليوم الثلاثاء، في مباراة العودة، بالدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة للبطولة.

وعن سر تناوله «جوز حمام» قبل تعليقه على المباريات: «أساسي أعمل كده لأني أصلا متربي في شارع إسماعيل الفلكي وكنت جار والدة شويكار، وكان أصحابي أحمد ومحمد ولاد رياض السنباطي، وكنت لما بلاقي العربية الكادلك، راكنة بعرف أن أم كلثوم عند السنباطي، كنت بروح من الشباك الخلفي، لأنه مكنش مسموح، لحد يدخل الصالون أثناء اجتماع السنباطي مع أم كلثوم ومكنش مسموح لحد غير زوجة السنباطي فقط إدخال القهوة في الصالون».

وأضاف شلبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON: «سمعت مرة أم كلثوم بتقول يا رياض جالي حمام من البلد عشان آكل جوز الحمام قبل ما أغني بالليل في الظهيرة قبل غنائها في المساء وسمعته بأذني وكنت صغير، وعلق في ودني ولما بقيت معلق بقيت أعمل زيها دائماً، بس الفرق بيني وبينها أنها بتاكله بفريك، أنا بالرز الأبيض وسحر بتعملهم لي في الظهر وأكلهم».

ماتش الكونغو كان دمه تقيل

وقال: «التجربتين اللي أنا عشتهم مع مجموعة ماتشات مهمة، خصوصا مباراة مصر والكونغو المؤهلة لكأس العالم 2018، ببقى هادئ الأعصاب، وخاصة إن الماتش كان دمه تقيل، لكن مكنش في أي قلق».

وأردف: «مباراة السنغال مختلفة تماما عن ماتش مصر والكونغو التي أهلتنا لكأس العالم المرة الماضية، القوة في صالح منتخب السنغال، ولكن الإرادة معانا».

كنت هموت من الضحك بسبب إفيه «يا ندالا بطل ندالة»

وحول مصدر إيفيهاته، قال: «خليني أقول إني خريج كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ومن يدرس القانون بيكون لسانه طليق، إضافة إلى أن ما يحدث على الأرض مش بكون عارفه بشكل مسبق زي إفيه يا ندالا بطل ندالة، مكنتش أعرف أن فيه حماقة سترتكب على الأرض، وكلها وليدة اللحظة وببقى وقتها هموت من الضحك».

ومازحته مقدمة البرنامج، قائلة: «خلي بالك من الإفيهات بتعمل مشكلات، ومش كل الناس دمها خفيف»، ليرد: «كلها إفيهات وليدة لحظة، بس في ناس كتير بتصطاد في المياه العكرة، وأنا بيبقى قصدي شريف».