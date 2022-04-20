القبض على المتهمة بالتعدي على 3 فتيات بالمترو بسبب ملابس إحداهن

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إلقاء القبض على المتهمة بالتعدي على 3 فتيات داخل مترو الأنفاق، بالخط الأول «حلوان- المرج»، بعد مشادة كلامية بينهن داخل عربة السيدات، استمرت من محطة الملك الصالح حتى حدائق المعادي، بعدما اعترضت على الملابس التي كانت ترتديها إحداهن، ووصفتها بـ«ملابس فاضحة».

بداية الواقعة، عندما جرى تداول مقطع فيديو على «فيسبوك»، تظهر فيه سيدة تتعدى على 3 فتيات داخل عربة السيدات في مترو الأنفاق، بعدما اعترضت على الملابس التي كانت ترتديها إحداهن، ووصفتها بالفاضحة، ورددت عبارة: «لمي دراعك، إنتي ازاي تطلعي كده وفيه شباب طالعين نازلين من المترو».