الانتحار يرسم الكآبة على وجه سبتمبر من فتاة سيتي ستارز لـ سيدة المترو

حالات انتحار عديدة ظهرت خلال شهر سبتمبر منذ يومه الأول وحتى انتهائه أمس، منها ما لاقى ردود فعل واسعة، وحالات أخرى سيطرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعدة أيام، منها «فتاة سيتي ستارز» التي ألقت بنفسها من أحد أدوار المول الشهير، وكذلك طالب الطب المنتحر من أعلى بناية إحدى الجامعات الخاصة.

وترصد «الوطن» أبرز حالات الانتحار التي ظهرت خلال شهر سبتمبر مع انتهائه، آخرها بالأمس، إذ ألقت سيدة خمسينية بنفسها أسفل عجلات مترو الأنفاق خط «المرج الجديدة - حلوان»، وبالتحديد في محطة عين شمس، لتتوقف حركة القطارات حتى رفع الجثة.

حالات انتحار بالشنق

في بداية سبتمبر أقدم طفل يدعى «محمد. ن» 12 عامًا، طالب بالصف الأول الإعدادي، على الانتحار بشنق نفسه أعلى سطح منزله بقرية ترسا التابعة لمدينة سنهور بالفيوم، بعد أن بحثت الأسرة عنه لساعات عقب خروجه من المنزل وغيابه، وبنفس الطريقة وبعدها بأيام انتحر سائق «توك توك» شنقًا في مركز دكرنس بالدقهلية، إذ ربط «كوفية» بأعلى باب الحمام والطرف الآخر حول رقبته، وذلك بعد عدم قدرته على شراء «توك توك» خاص به للعمل عليه.

«عقاقير مخدرة وأقراص سامة» من بين طرق الانتحار

وبواسطة عقاقير مخدرة، أقدمت «ندى. إ» 21 عاما، من منطقة «عزبة الشال»، والطالبة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، على الانتحار نتيجة لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد رفض والدها عملها خلال فترة الدراسة، وعقب نقلها لمركز السموم بالمنصورة فارقت الحياة لإصابتها بهبوط حاد بضغط الدم، وانخفاض ضربات القلب.

وتناول أسامة سلامة لوبس، 40 عامًا، ويعمل فني أشعة، أقراصًا سامة ليفارق الحياة في مركز الغنايم بأسيوط، قبل وصوله إلى المستشفى، إذ أوضحت أسرته أنه كان يعاني من أزمة نفسية دفعته للانتحار، بينما شهدت مرسى مطروح شنق باسط خير الحبوني، 56 عامًا، لنفسه داخل شقته، وهو ما لم يستدل على أسبابه إلى الآن.

انتحار طالب ثانوية عامة

وظهرت أكثر من حالة انتحار بين طلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة، من بينهم «محمد. ع» من قرية الشوارقة التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، إذ ألقى الطالب بنفسه في نهر النيل بعد أن طرده والده من المنزل بسبب نتيجة الامتحانات، بينما أقدم مزارع يدعى «سعيد. أ»، 60 عامًا، على الانتحار شنقًا بواسطة حبل داخل منزله في قرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس بالشرقية، بعد مروره بأزمة نفسية.

انتحار فتاة مول سيتي ستارز

وكانت الواقعة الأشهر في شهر سبتمبر هي انتحار الفتاة ميار محمد هشام، 25 عاما، والطالبة بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان، والمعروفة إعلاميًا بـ«فتاة سيتي ستارز» إذ ألقت نفسها من الطابق السادس بالمول وسط محاولة من المتواجدين للحاق بها، إلا أنها فارقت الحياة بعد سقوطها بدقائق، وهو ما سجلته كاميرات المول في مقطع فيديو مدته لم تتعدى 40 ثانية.

سبب انتحار فتاة المول

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو على نطاق واسع، وتصدرت أخبار «فتاة سيتي ستارز» المواقع والصحف الإخبارية، خاصة بعد الإعلان عن سبب انتحارها وهو خلافات مع أسرتها، إذ ظهرت الفتاة في مقطع الفيديو وهو تلتفت يمينًا ويسارًا للتأكد من عدم وجود أحد بجانبها، ثم ألقت بنفسها سريعًا.

وشهد مركز دسوق بكفر الشيخ، انتحار فتاة بواسطة أقراص الغلة، نتيجة لضرب والدتها لها، حسبما ذكر والدها في التحقيقات، لتفارق الفتاة الحياة بعد أن فشلت محاولات إنقاذها في مستشفى دسوق العام.

طالب بكلية الطب يلقي نفسه من أعلى جامعة بأكتوبر

ومن وقائع الانتحار الشهيرة خلال سبتمبر، كانت واقعة طالب الفرقة الثانية بكلية الطب بإحدى الجامعات الخاصة، إذ ألقى الطالب بنفسه من الطابق الرابع للجامعة، ليفارق الحياة قبل وصوله إلى المستشفى، نتيجة لإصابته بكسر في الجمجمة، تاركًا رسالة في شقته كتب فيها «آسف سامحوني»، لتتبين التحقيقات أن الطالب كان يعاني من حالة نفسية سيئة نتيجة سفر والديه خارج البلاد، وعدم وجود صداقات له.

المشاكل الأسرية تودي بحياة عامل.. وطالب ينتحر بسبب «ساندوتش»

وتناول «أشرف.ع»، 50 عامًا، عامل، مادة فسفورية سامة، لينقل على إثرها لمستشفى سوهاج العام، ويتوفى قبل محاولة إسعافه، إذ ذكرته زوجته المقيمة أنه انتحر نتيجة لمشاكل أسرية، بينما في منطقة العصافرة بالإسكندرية ألقى طفل عمره 14 عامًا بنفسه من الطابق الـ16، بعد شجار بينه وبين والدته وشقيقه بسبب «ساندوتش» دليفري أخذته شقيقته بينما كان هو طالبه، لتدور مشادة بينهما وتعنفه والدته، ليغافلها ويقفز من شرفة المنزل.

وفي بورسعيد انتحر «أحمد محمد موسى»، 30 عامًا، من بورسعيد بقطع شرايين يديه، نتيجة لتعرضه لحالة نفسية سيئة بسبب ظروفه المادية وتعذره في الحصول على مسكن وعمل مناسب.