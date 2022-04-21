انتهاء دورة «ياسر رزق» الرمضانية في مركز شباب أبوعياد بالإسماعيلية غدا

يختتم مركز شباب أبو عياد في أبوصوير بالإسماعيلية غدا الجمعة، الدورة الرمضانية المقامة باسم الصحفي الراحل ياسر رزق، حيث قال عمرو جراد، رئيس مجلس إدارة مركز الشباب إنه سيتم إقامة حفل كبير يحضره عدد من الشخصيات العامة لتكريم الفائزين في الدورة.

دعوة أسرة الراحل ياسر رزق

وقال رئيس مجلس إدارة مركز شباب أبوعياد ومنظم الدورة، إنّه جرى دعوة أسرة الراحل ياسر رزق للحفل الختامي لتكريم اسمه على ما قدمه لمصر طوال السنوات الماضية.

وأضاف: «اسم الراحل فخر لنا في مركز أبوصوير بالكامل، وفخر لمصر بأكملها على ما قدمه طوال سنوات عمله صحفيا وكاتبا خاصة في ظروف مصر الصعبة في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين».

وتابع أنّ الحفل سيتضمن إقامة مباراة نهائية بين فريقي الدكتور فكري عجوة رحمه الله، وجمعية زيد بن حارثة، وتسليم جوائز للفائزين برعاية المهندس طارق رزق.

مشاركة 32 فريقا في الدورة

وقال عمرو جراد، إنّ الدورة جاءت بمشاركة أكثر من 32 فريقا، بعدد لاعبين تجاوز 280 شخصا طوال شهر رمضان، حيث جمعت شباب من مراكز أبوصوير والقصاصين ومركز الإسماعيلية والقرى المجاورة للمركز، مشيرا إلى أنّها الدورة الأولى التي يطلق عليها اسم الراحل الكاتب الصحفي ياسر رزق.

وأشار إلى جرى تقسيم الدورة إلى بطولة للشباب تحت سن 2005 والشباب فوق 18 عاما، موضحا أنّ فريق أبو عياد نجح في الحصول على بطولة الأشبال، فيما تجرى المباراة النهائية بين فريقي جمعية زيد بن حارثة، والمرحوم الدكتور فكري عجوة.