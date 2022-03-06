أحمد نور يكشف سبب تأجيل يوميات زوجة مفروسة: حدادا على ياسر رزق

كشف المخرج أحمد نور عن أسباب تأجيل مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» الجزء الخامس، وذلك بعد نشر أماني ضرغام، مؤلفة العمل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «أنه لا يوجد جزء خامس من يوميات زوجة مفروسة، وإن شاء الله أتقابل مع فريق العمل في عمل مميز جديد ويضيف لنا جميعا».

وقال أحمد نور في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه فوجئ بكلام مؤلفة العمل، وأنه كان في انتظار تسليم الحلقات حتى يتم الدخول بالمسلسل السباق الرمضاني المقبل، ولكنه منتظر أن يقابلها حتى يتم الاستقرار عن إتمام الأجزاء المقبلة، أم الاكتفاء بالاجزاء الأربعة الماضية.

تأجيل مسلسل «يوميات زوجة مفروسة» حدادا على وفاة ياسر رزق الله

وأضاف نور أن تأجيل المسلسل نتيجة حالة الحداد التي تعيشها الكاتبة أماني ضرغام، عقب وفاة زوجها ياسر رزق الله، الذي رحل عن عالمنا خلال الفترة القليلة الماضية.

مشروعات المخرج أحمد نور المقبلة

وعن مشروعته الفنية المقبلة قال أحمد نور إنه في حالة هدنة حاليا، وذلك بعد فيلمه الأخير «معالي ماما»، وذلك حتى يتم استقراره على مشروع جديد وهادف.

تفاصيل مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي

ويذكر أن مسلسل «يوميات زوجة مفروسة أوي»، كانت تدور أحداثه حول حلقات منفصلة متصلة حول صحافية تعمل بنفس الجريدة التي يعمل بها زوجها، وينشأ بينهما صراع فكري بسبب مواقفهما الحياتية المختلفة والاختلافات بين طبيعة الرجل وطبيعة المرأة، ويوضح المسلسل شكل العلاقة بين الزوجين في حياتهما الخاصة وفي حياتهما العملية، كاشفًا في السياق العديد من السلوكيات الخاصة بالرجل الشرقي.

ويشارك في بطولة المسلسل داليا البحيري، خالد سرحان، سمير غانم، مروة عبد المنعم، إيمان السيد، حسن عبد الفتاح، شريف باهر، شيماء سيف، حمدي الرملي، عبير عادل.