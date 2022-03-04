أسرة الكاتب الصحفي ياسر رزق تحيي ذكرى الأربعين بعد غد

تحل ذكرى مرور 40 يوما على وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقًا، بعد غد الأحد، وتحيي أسرته ذكرى الفقيد بتلاوة آيات من الذكر الحكيم في مقابر وادي الراحة، بحضور عدد من محبيه وأقاربه، وفي منزل العائلة مساء اليوم نفسه.

وفاة الكاتب الصحفي ياسر رزق متأثرًا بأزمة قلبية

وكان الكاتب الصحفي ياسر رزق توفي يوم الأربعاء الموافق 26 يناير، متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، وفق ما أعلنه حينذاك الكاتب الصحفي في جريدة أخبار اليوم، جمال حسين، الذي كتب عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «إنَّا لله وإنا إليه راجعون.. ياسر رزق في ذمة الله.. اللهم ارحمه رحمة واسعة».

وشارك في عزاء الكاتب الصحفي الراحل، الذي أقيم في مسجد المشير بالتجمع الخامس، عدد كبير من الوزراء والإعلاميين والسياسيين، من بينهم وزير العدل المستشار عمر مروان، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي، ووزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن نيفين القباج، ووزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، ووزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ.

مشاركة مسؤولين ووزراء سابقين في عزاء ياسر رزق

وشارك أيضًا في العزاء رئيس مجلس الوزراء الأسبق ومستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، المهندس إبراهيم محلب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ورئيس المعهد القومي للتخطيط والمجلس الوطني للتدريب والتعليم، اللواء صفوت النحاس، ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، اللواء حمدي بدين، علاوة على رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، الدكتور زكريا عزمي، ورئيس مجلس النواب السابق، الدكتور علي عبدالعال، ووزير التنمية المحلية الأسبق، أحمد زكي بدر، ووزير التجارة والصناعة السابق، الدكتور طارق قابيل، ووزير الإعلام السابق أسامة هيكل.