ناقد فني يستعرض مواجهة بين «محارب وعرفات» في مسلسل «جزيرة غمام»

استعرض الناقد الفني مجدي الطيب، مشهد مطول من مسلسل جزيرة غمام، عبارة عن حوار بين «عرفات»، الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد أمين والشيخ «محارب»، الذي يجسد شخصيته الفنان فتحي عبدالوهاب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».

وكتب مجدي الطيب: «أسوأ الناس في جزيرة غَمام، كعادة بعض الدعاة، إلا من رحم ربي، يخطب الشيخ محارب - لاحظ مغزى الاسم - في المصلين عن العقوبة، والابتلاء، بسبب ارتكاب الذنوب، ويُطالبهم بتطليق مُتع الدنيا، ونعيمها، وإلا فإن عذاب جهنم، وبئس المصير، في انتظارهم، حيث الماء المغلي الذي أعد للظامئين، وأنهى قوله بأمره: خافوا .. خافوا، وهناك بين المصلين رجلاً صالحاً اسمه عرفات، انتهى لتوه من صلاته، وأفزعته نبرة التهديد والوعيد، التي تتعارض وسماحة الدين».

عرفات: افرحوا يا شباب وانبسطوا واستبشروا خيرا

وأضاف الطيب: «ما كان منه سوى أن خاطب المصلين بقوله: افرحوا يا شباب وانبسطوا واستبشروا خيرا ولا تحزنوا .. عيشوا واشتغلوا واكسبوا. وكأنه رد على ما قاله محارب، ثم سألهم: عارفين مين أسوأ الناس؟ اللي يوعظ الناس وينهاهم عن حاجة، وهو يعملها .. اللي يخوف الناس من الفقر وبيته مليان خير .. اللي يكلم الناس عن الزهد ودولابه مليان عبايات وجلاليب .. ما حدش يوعظ الناس بالخوف والفقر إلا الشيطان وبس.. لكن اللي يعرف ربنا حقيقي يوعظ الناس بحسن الظن والفرح».

واختتم الطيب: «كل واحد فيكم نعمة مالهاش زي وعلشان تبقى النعمة كبيرة لازم تبقى ليك ولغيرك .. اللي يكره حياته عمره ما يحب آخرته.. بالطبع ينزعج محارب، ويؤنبه مُطالباً إياه بالتزام الأدب فيعلق الشيخ عرفات: تعلمت الأدب، لكن تعلمت أني لما ألاقي حد بيضلل الناس ويخوفهم أحميهم، ولما أسمع كلام ما يصدقوش قلبي أتكلم».