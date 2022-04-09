الناقد مجدي الطيب يشيد بمسلسل جزيرة غمام: يجمع بين الجدية وخفة الظل

أشاد الناقد الفني مجدي الطيب، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمسلسل جزيرة غمام، والذي تلعب بطولته الفنانة مي عزالدين.

وكتب «الطيب» قائلا: «خفة الظل.. صنعة، يُخطيء من يظن أن مسلسل جزيرة غَمام ثقيل الظل لمجرد أنه عميق، ومتعدد القراءات؛ فالحقيقة إنه واحد من أفضل الأعمال الدرامية الرمضانية التي تجمع بين الجدية، وليست التجهم، وخفة الظل، البعيدة عن الفجاجة فالابتسامة عند عبد الرحيم كمال ترويح عن المشاهد، واستراحة يلتقط فيها الأنفاس، بعد لهاث طويل حتى لا تفوته تفصيلة في العمل».

خفة ظل وعمق

وأضاف مجدي الطيب في منشوره «بين هذه اللمسات خفيفة الظل التي تتسم برقي المعالجة والاحترام، يأتي هذا المشهد الذي يذهب فيه (الحاج عجمي) القدير رياض الخولي، كبير الجزيرة، لاعتقال (عرفات) أحمد أمين في أجمل أدواره، ظناً منه أنه وراء مقتل سندس، فتاة القرية الفقيرة، وفجأة ينسل عرفات من بين يديه، ويظن عجمي أنه يحاول الفرار، ويهرول خلفه، ليكتشف أنه اتجه إلى حوض زرعه، ويلتقط منه حزمة نعناع أخضر، ويمدها إليه، وهو يقول بود النعناع عندي حلو قوي وما ينفعش آجي بيتك وأبيت عندك من غير هدية بسيطة، ووسط دهشته ينظر إليه عجمي، وهو يقول بمزيج من الغضب والحيرة (أقول لك جاي أحبسك تقول هدية ونعناع.. فوت يا ابن المحروق انت!».

أبطال مسلسل جزيرة غمام

مسلسل جزيرة غمام، بطولة طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ورياض الخولي وعبدالعزيز مخيون، وتأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي، ويعرض على قناة «الحياة» في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء، كما يعاد عرضهل في تمام الساعة 2:15 صباحًا.