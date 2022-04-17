مجدي الطيب: الحلقة 16 من جزيرة غمام مستوحاة من قصة «سيدنا الخضر»

أشاد الناقد الفني مجدي الطيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالحلقة 16 من مسلسل جزيرة غمام.

وكتب مجدي الطيب: «غَمامْ.. وسيدنا الخضر في الحلقة 16 من مسلسل جزيرة غَمامْ»، بدا وكأن الكاتب عبد الرحيم كمال، استلهم قصة سيدنا الخضر، الذي قال للنبي موسى، بعد ما طلب أن يصاحبه ويتعلم منه، وتعهد له بأنه لن يعصي له أمراً أثناء مصاحبته، وعدم سؤاله عن أي شيء يفعله، مهما كان غريباً حتى يفسره الخضر، الذي قال قولته الشهيرة إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؛فقد أرادا أن يعبرا البحر فركبا سفينة، لكن سيدنا الخضر قام بثقب السفينة، بدون سبب، فغضب منه موسى عليه السلام وعاتبه على ما فعل؛ لأن هذا الثقب يمكن أن يؤدي إلى غرق السفينة ومن فيها، فأجابه الخضر بأنه أخبره من قبل إنه لن يستطيع الصبر على مصاحبته، فاعتذر منه موسى عليه السلام».

وتابع الطيب: «مع نهاية رحلتهما معاً قال له سيدنا الخضر هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا، وبرر ثقبه للسفينة بأنها كانت لبعض المساكين، وكان هناك ملك ظالم في البحر يأخذ السفن الجيدة، ويظلم أهلها ويترك السفن المَعِيبة، ومن ثم فإنه ثقب السفينة لكي يظنها الملك الظالم معيوبة فيتركها لأهلها المساكين.

الحلقة 16 من جزيرة غمام

وأضاف الطيب: «بذات الفلسفة، والحكمة، والنزعة الصوفية، والشفافية، والرؤية الأقرب إلى ما يُسمي بالوحي، أو الحدس والبصيرة، وتصور وجود حقيقة خلف عالم الظاهر، استلهم عبد الرحيم كمال القصة في مشهد محاولة نجاح الهروب، عقب اكتشاف أمره، وثبوت تورطه في جريمة قتل الفتاة الفقيرة «سندس»، وبحسن نية أشار عليه عرفات، بعد أن رآه في عجلة من أمره، بأن يستقل قارب مُعد للإبحار، بدلاً من آخر غير مهيأ لذلك، وبمجرد أن توغل نجاح في البحر، امتلأ القارب بالماء، ومات غرقاً، مثلما ماتت سندس بالضبط، وسرعان ماتبين أن القارب كان معطوباً».