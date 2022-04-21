عاجل.. الرئيس السيسي يشهد بدء موسم حصاد القمح في توشكى

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح بتوشكى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بجولة تفقدية فجر اليوم الخميس لمنطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، ليشهد سيادته بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.

الدولة تعيد الحياة لمشروع توشكى

وأضاف المتحدث الرسمي أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية، أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.