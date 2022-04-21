وزير الزراعة: لدينا محاصيل وسلع تحقق اكتفاء ذاتيا وبها فائض للتصدير

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة أقامت مشروعات قومية كبيرة لتطوير البنية التحتية، أهمها المشروع القومي للصوامع الذي أدى لزيادة السعات التخزينية، والمشروع القومي لمحطات معالجة مياه الصرف الزراعي وتطوير وتحديث نظم الري.

القصير: نتجه لتقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية وزيادة الفائض من المحاصيل

وأضاف، خلال حفل بدء موسم حصاد القمح في توشكى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الرؤية المستقبلية تهدف للاتجاه لتقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية من خلال مجموعة من المحاور والاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير مع تطوير وتحسين البنية الداعمة والمحفزة للاستثمار في القطاع الزراعي.

وواصل: «لدينا مجموعة من المحاصيل والسلع تحقق اكتفاء ذاتيا، وبها فائض للتصدير مثل الفاكهة والخضر والدواجن والألبان وبيض المائدة وغيرها».

وزير الزراعة: لدينة اكتفاء ذاتي من المحاصيل السكرية

وأكد أننا نحقق اكتفاء ذاتيا من المحاصيل السكرية، والتي وصلت لـ90%، والأسماك التي قاربت على الاكتفاء الذاتي، لافتًا إلى أن مشروعات التوسع الأفقي ستخفض الفجوة في بعض المحاصيل لحد كبير.