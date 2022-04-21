مدير الخدمة الوطنية: القمح أكثر المحاصيل تأثير على حياة المصريين يوميا

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه يرحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى بقاع جنوب مصر، التي تفيض بالخير وتجود بالعطاء، وتخرج لنا من باطنها زرعًا مختلفًا ألوانه، وبعد مضي أربعة أشهر من افتتاح مزرعة توشكى يأتي لقاؤنا اليوم تأكيدًا على العهد الذي قطعناه على أنفسنا، بالسعي نحو محاولة سد الفجوة الغذائية من المحاصيل الهامة والأساسية وخاصة محصول القمح.

أبو المجد: الدولة خطت خطوات كبيرة نحو زيادة المساحات المنزرعة بالقمح

وأضاف «أبو المجد»، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لموسم بدء حصاد القمح في توشكى، أن محصول القمح من أهم هذه المحاصيل وأكثرها تأثيرا على الحياة اليومية للمصريين، متابعًا: «وها نحن اليوم نحصد ما غرزته أيادينا في بداية موسم الحصاد لهذه السلع الاستراتيجية التي تحظى بعناية كبيرة وبأهمية قصوى لدى الدولة المصرية التي خطت خطوات كبيرة نحو العمل على زيادة المساحات المنزرعة بها والاعتماد بشكل متزايد على ما تخرجه لنا أرض مصر الطيبة من نواتج هذا المحصول الاستراتيجية».