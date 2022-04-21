مدير مشروعات الخدمة الوطنية: نسعى لاستصلاح 530 ألف فدان العام المقبل

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه مع احتفالاتنا هذه الأيام بالعديد من المناسبات الدينية والقومية، تهب علينا نسمات الخير والبركة وكأنها رسالة ربانية بأن الله سبحانة وتعالى سيبقى حافظًا لهذه الأمة من تقلبات الزمن والمتغيرات الحادة والمتسارعة التي تواجهنا في هذه الأيام، خلال حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى.

وأضاف «أبو المجد»: «أننا إذ ننتهز هذه المناسبة لنهنئ شعب مصر العظيم بذكرى تحرير سيناء الحبيبة، وكذلك ذكرى انتصار العاشر من رمضان، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى أمتننا العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، كما أوجه التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يديم علينا وحدتنا التي هي أهم أسرار صلابة وتماسك هذا الوطن».

وتابع: «وتنفيذًا لتوجيهات سيادتكم المستمرة وتحقيقًا لمفهوم الأمن الغذائي، ومساهمةً من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في دعم الاقتصاد القومي، فقد تم استصلاح وزراعة 220 ألف فدان من محصول القمح بكل من توشكى والعوينات والفرافرة، بإجمالي إنتاجية مستهدفه تصل إلى 550 ألف طن، تخزن بصوامع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونتطلع في نهاية هذا العام والعام المقبل إلى استصلاح وزراعة 530 ألف فدان إضافية في المرحلة الثانية والثالثة من مشروع توشكى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المعنية بالدولة، ليصبح الإجمالي 750 ألف فدان، بمتوسط إنتاجية 2 مليون طن».