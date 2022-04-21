الرئيس السيسي يطلق شارة بدء موسم حصاد القمح في توشكى

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة بدء موسم حصاد القمح لعام 2022، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل بدء موسم حصاد القمح، حيث بدأ الحفل بآيات قرآنية للقارئ الشيخ أيمن عقل، ثم عرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة بعنوان «أرض الخير».

وزير الزراعة يستعرض تفاصيل محصول القمح لهذا العام

ثم استعرض السيد القصير وزير الزراعة تفاصيل حول محصول القمح لهذا العام، وتحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عن جهود الدولة في إنشاء المشروعات الجديدة وموقف السلع الاستراتيجية، ثم استعرض اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عن جهود الجهاز في المشروعات القومية.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيقوم بجولة تفقدية فجر اليوم الخميس لمنطقة توشكي بجنوب الوادي بمحافظة أسوان، ليشهد سيادته بدء موسم حصاد القمح بالأراضي الزراعية بتوشكى، وذلك في إطار جهود الدولة لإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة، وتدعم الأمن الغذائي وزيادة الصادرات، وتحقق طفرة زراعية، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل في إطار نهضة تنموية شاملة.

الرئاسة: مشروع توشكى الأكبر من نوعه في الاستصلاح الزراعي بالشرق الأوسط

وأضاف المتحدث الرسمي أن مشروع توشكى يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة بتوجيهات الرئيس في إعادة الحياة لها بحل كافة المشاكل التي كانت تعوق المشروع عن تحقيق مستهدفاته، وكذلك توفير جميع المقومات اللازمة لنجاحه، وهو الأمر الذي تطلب القيام بحجم أعمال هائل في كافة جوانب ومكونات المشروع للنهوض به سواء على الجانب الإنشائي والبنية الأساسية، أو الفني، أو ما يتعلق بتوفير مياه الري ومصادر الطاقة، وكذلك إنشاء المحاور لربط المشروع بشبكة الطرق القومية، وتوفير الموارد المالية لكل تلك العناصر.