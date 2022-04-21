مدير مشروعات الخدمة الوطنية: نساهم في سد الفجوة الغذائية بمشروعات جديدة

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنه في المستقبل القريب، سيتم إضافة 400 ألف فدان بمنطقة الضبعة ضمن مشروع الدلتا الجديدة لزراعة محصول القمح، ليصبح إجمالي ما استصلحه الجهاز 1.2 مليون فدان بإجمالي إنتاجية مستهدفة 3 ملايين طن.

وأوضح أن دور جهاز الخدمة الوطنية، لن يقتصر على الزراعة فقط، بل امتد إلى التعاون مع أجهزة الدولة في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية من خلال 1400 منفذ ثابت ومتحرك في كافة ربوع الجمهورية وبأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلية من 20 لـ30% بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظات.

توفير التغذية المدرسية لـ13.5 مليون طالب

وأضاف «أبو المجد»، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدء موسم حصاد القمح في منطقة توشكى، أنه وفي مجالات اهتمام القيادة السياسية ببناء أجيال جديدة قوية وقادرة على تحمل المسؤولية، كانت توجيهات سيادتكم بالاشتراك مع الجهات المعنية والقطاع الخاص في توفير التغذية المدرسية لطلبة المدارس بتوزيع 600 مليون وجبة على مدار العام الدراسي الحالي لـ13.5 مليون طالب.

مشروعات جديدة لسد الفجوة الغذائية للمواطن

وتحدث أيضًا عن توجيهات القيادة السياسية لإنشاء المشروعات الجديدة المخطط افتتاحها خلال هذا العام؛ بمجمعات الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية المتكاملة ومصنعي الجبن الجاف والنصف جاف والجبن الأبيض بأنواعه، ووحدات إنتاج البيض، ومصنع منتجات البطاطس، للمساهمة في سد جزء من الفجوة الغذائية للمواطن المصري، في إطار التنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة خاصة وزارة التموين والتجارة الداخلية؛ للمحافظة على احتياطات السلع الغذائية والاستراتيجية.