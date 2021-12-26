الخدمة الوطنية: بدأنا استصلاح 815 ألف فدان لزيادة الرقعة الزراعية

قال اللواء أركان حرب وليد حسين أبوالمجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه ضمن جهود التنمية في جنوب مصر، بزيادة الرقعة الزراعية بنحو مليوني فدان جديدة تضاف إلى المساحة الحالية، مشيرا إلى أنّ الجهاز بدأ استصلاح وزراعة 815 ألف فدان.

وأضاف أبوالمجد، في كلمته أمام افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات تنموية في منطقة توشكى، أنّ هناك 505 آلاف فدان في منطقة توشكي، زرع منها 85 ألف فدان، وجار استصلاح وزراعة 420 ألف فدان، متابعا أنّ شرق العوينات بها 200 ألف فدان، زرع منها 180 ألف فدان، وجار استصلاح وزراعة 20 ألف فدان.

زراعة 48 ألف فدان بالكامل في 5 قرى

وتابع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أنّ الجهاز انتهى من زراعة 48 ألف فدان بالكامل في الفرافرة والنوبارية والتل الكبير وانشاص ووادي الشيح، بخلاف أكثر من 62 ألف فدان جرى استغلالها بالصوبات الزراعية.

خطة لزراعة 2.3 مليون نخلة لحصاد أجود التمور

وأشار إلى أنّ باكورة مشروعات توشكى مشروعات بمساحة 500 ألف فدان، انتهت المرحلة الأولى منه في 2021، فضلا عن زراعة مليون و350 ألف نخلة على مساحة 21 ألف فدان، ومن المخطط زراعة 2.3 مليون نخلة على مساحة 37 ألف فدان من أجود أنواع التمور.

أنظمة الري المحورية

وأوضح أنّه للحفاظ على المقنن المائي للمشروع وترشيد استخدام المياه، اعتمد الجهاز على أنظمة الري المحوري الحديثة كوسيلة رئيسية للري، حيث بلغ عدد الأجهزة في المزرعة 1103 أجهزة ري محوري، وجارٍ تركيب 1276 جهاز ري محوري جديد وأنظمة الري بالتنقيط.

وأكد أنّه لتكامل الإنتاج داخل المزرعة، نفذ الجهاز العديد من الأنشطة التكميلية من المناحل ومزارع الأغنام وغيرها من الأنشطة، فضلا عن التخطيط لتصنيع بعض المشروعات الصناعات الغذائية القائمة على الإنتاج الزراعي، كمصانع مركزات الفاكهة ومصنع لتعبئة التمور، ومصنع للأخشاب القائم على أخشاب النخيل.

واختتم: «نعاهد الله ثم الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنّ الجهاز لن يألوا جهدا وفكرا في المساهمة دائما مع أجهزة الدولة كافة، لخدمة الوطن والشعب المصري بعون من الله وسيادتكم، دمتم يا سيادة الرئيس ودامت مسيرتكم الناجحة، وحفظ الله مصرنا الغالية مستقرة وآمنة».