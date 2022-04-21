6 حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين بالقانون.. «اعرف حقك»

أتاح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الصادر بالقانون 148 لسنة 2019، الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول شهر يناير 2020، في بعض الحالات، الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش، في حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم «الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين»، حيث جاء مشروع القانون المرافق للتأمين الاجتماعي الموحد، مشتملا على المزايا التي تضمنتها قوانين التأمينات الاجتماعية، والمعاشات، وغيرها من المزايا التي أسفر التطبيق العملي لهذه القوانين عن ضرورة إقرارها، كما استحدث مزايا جديدة نادى بها خبراء التأمين الاجتماعي.

الجمع بين معاشين

نص القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على عدد من الحالات التي يجوز فيها الجمع بين معاشين، إذ نظمت المادة 104 من القانون تلك الحالات.

حالات يجوز فيها الجمع بين معاشين

ويجوز الجمع بين معاشين وفقًا لنص القانون، فالمستحق يجمع بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش في الحدود الآتية:

1. يجمع المستحق بين المعاشات في حدود الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون، والتي تنص على أن يربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر، على ألا يزيد إجمالي المعاش على 80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق، ويكمل المعاش إلى هذا القدر، وفقا للترتيب المنصوص عليه بالمادة 102 من هذا القانون، والتي تنص على إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة، فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً، وتكون أولوية الاستحقاص وفقا للترتيب التالي:

ـ المعاش المستحق عن نفسه.

ـ المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

ـ المعاش المستحق عن الوالدين.

ـ المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

2. يجمع المستحق بين الدخل والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.

3. تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4. يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفع بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5. يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

6. يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك دون حدود.