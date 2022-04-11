شروط حصول المرأة على معاش طليقها المتوفي.. التأمينات الاجتماعية توضح

أكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه في حالة وفاة صاحب المعاش أو الشخص المؤمن عليه، يجرى توزيع معاشه على المستحقين، وذلك بداية من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، موضحة عبر موقعها الرسمي، أن المستحقين للمعاش بعد وفاة المؤمن عليه أو الشخص صاحب المعاش، هم: «أرملته، أبناؤه وبناته، الأبوان، أخوته»، بشرط استيفاء شروط الحصول على المعاش، وفقا لنص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

التأمينات الاجتماعية توضح شروط استحقاق المطلقة للمعاش

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يشترط لاستحقاق الزوجة الأرملة معاش زوجها المتوفي، أن يكون الزواج جرى توثيقه سواء بإعلام شرعي، أو بحكم قضائي نهائي، كما أشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن المطلقة طلاقًا رجعيًا يتم معاملتها معاملة الأرملة، في هاتين الحالتين:

- إذا كانت المطلقة خلال فترة عدتها، توفى طليقها المؤمن عليه أو صاحب المعاش عنها، تقدر المدة لاستحقاق الحصول على المعاش بمائة يوم من تاريخ الطلاق.

- تعامل المطلقة معاملة الأرملة، إذا كانت حامل وتوفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

المستندات المطلوبة للحصول على المعاش

وحددت التأمينات الاجتماعية مجموعة من المستندات اللازمة للحصول على المعاش والمتمثلة، فيما يلي:

- تقديم شهادة وفاة صاحب المعاش أو المؤمن عليه أو تقديم مستخرج رسمي منها.

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي.

- في حالة رغبة الأرملة بالانتفاع بالعلاج والرعاية الطبية، يقدم طلب بذلك على النموذج المعد لذلك وتقديم صورتين فوتوغرافية مقاس 4×6.

- تقديم صور شهادات الميلاد لمن ليس لهم أرقام تأمينية من المستفيدين.

التأمينات الاجتماعية توضح المستحقين لمصاريف الجنازة

فيما أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنه عند وفاة صاحب المعاش تلتزم الجهة التي كانت تصرف المعاش بأداء نفقات الجنازة بواقع معاش 3 شهور، تُصرف بالترتيب الآتي: ‌«الأرملة وفي حالة وجود أكثر من أرملة توزع بينهن بالتساوي، وفى حالة عدم وجود أرملة يتم صرفها لأرشد الأولاد، وفى حالة عدم وجوده تصرف لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة».