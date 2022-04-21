محافظ أسيوط يفتتح مقر الإدارة العامة للصيدلة ووحدة تدريب إنعاش القلب

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وحدة تدريب إنعاش القلب الرئوي بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لمديرية الصحة، وتفقد أعمال التطوير التي تمت بالمركز، كما افتتح المقر الجديد للإدارة العامة للصيدلة بشارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك ضمن سلسة الافتتاحات التي يجريها بمناسبة الاحتفالات بعيد أسيوط القومي الذي يوافق 18 أبريل من كل عام.

جولة محافظ أسيوط لمتابعة أعمال التطوير

بدأ المحافظ جولته بافتتاح أعمال التطوير التي تمت بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية والتي نفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تم إضافة وحدة جديدة بالمركز للتدريب على إنعاش القلب الرئوي لتخدم إقليم وسط الصعيد بناءً على توجيهات وزير الصحة لتدريب وتعليم أطباء كليات الطب على تدريب إنعاش القلب الرئوي للحصول على شهادة مزاولة المهنة.

تطوير مقر الإدارة الصحية بتكلفة 8 ملايين جنيه

وعقب الافتتاح تفقد المركز لمتابعة ما تم تنفيذه من رفع كفاءة وتطوير لقاعات التدريب والمحاضرات بتكلفة تبلغ 8 ملايين جنيه، واستمع إلى شرح من الدكتورة إيمان شرشر، مدير المركز، عن أعمال التطوير التي شملت التجهيز بأحدث الوسائل التكنولوجية من أجهزة حاسب آلي ولاب توب وشاشات عرض، حيث يضم 9 قاعات بأحجام متفاوتة تسوعب المئات من المتدربين، بالإضافة إلى غرف إقامة بواقع 11 غرفة تحتوي على 20 سريرا واستراحة محاضرين وغيرها من الملحقات والتجهيزت الفنية اللازمة لعملية التدريب، وتم خلال عامين عقد ما يقرب من 42 ألفا و576 دورة تدريبية وورشة عمل ومؤتمر واجتماع بالمركز.

درع الإدارية الصحية لمحافظ أسيوط ووكيل الصحة

كما افتتح المحافظ المقر الجديد للإدارة العامة للصيدلة، والذي تم إنشاؤه بالطابق الثاني بمبنى مخزن الأدوية الرئيسي بشارع الجمهورية بحي شرق مدينة أسيوط، واستمع إلى شرح من الدكتورة راندا رفعت، مدير عام إدارة الصيدلة، عن أعمال التطوير والتجهيزات التي تمت للمبنى ونفذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على مساحة 1200 متر للطابقين بواقع 600 متر لكل طابق.

ويحتوي الطابق الأول على مخزن الأدوية الرئيسي، وتجهيز الطابق الثاني للمقر الجديد للإدارة، حيث تم تزويده بأعلى مستوى من الأجهزة ويحتوي على قاعة محاضرات تسع لـ250 صيدليا ومكاتب للإدارة والتفتيش الصيدلي، وفي الختام قدمت مدير إدارة الصيدلة درع الإدارة لكل من محافظ أسيوط ووكيل وزارة الصحة.

مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية

وأشاد محافظ أسيوط بمستوى التطوير والتجهيز الذي تم بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع لمديرية الصحة ومقر الإدارة العامة للصيدلة، والذي يعد خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الطبية وتحسين أداء العاملين في كافة قطاعات الصحية والارتقاء بها لخدمة أبناء المحافظة.

الارتقاء بالمنظومة الصحية

وأشار «سعد» إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية بناءً على خطة متكاملة لتحقيق تطوير شامل في كافة القطاعات الصحية للارتقاء بالمنظومة، والتي تنعكس على توفير خدمات أفضل للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لاستراتيجة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.