محافظ أسيوط يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والوقوف على آخر المستجدات في كل مشروع، ومراحل العمل التي وصل إليها حتى الآن، وبحث المقترحات والمعوقات أو أي ملاحظات قد تظهر حتى يتسنى تلافيها.

وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدا، ونسب التنفيذ التي وصلت إليها، كما استعرض مسؤول دار الهندسة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء حتى الآن.

التعاون بين الجهات المعنية

ووجه محافظ أسيوط بالتعاون بين كل الجهات المعنية، والتنسيق مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والمشاركة المجتمعية، لتوفير باقي الأراضي المطلوبة لاستكمال إنشاء المشروعات المقرر تنفيذها بالنجوع والقرى، وفقاً لخطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ولفت المحافظ إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات لإنهاء الأعمال في أسرع وقت ممكن، للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير ظروف معيشية أفضل لهم والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات، مؤكداً على فحص المنشأة قبل استلامها..

تنفيذ مشروعات المبادرة في 7 مراكز

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة، بإجمالي 149 قرية و894 تابعا، ويجرى تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه.

ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز، هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط، فيما يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا.