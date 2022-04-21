سليمان عيد: بدأت على مسرح جامعة القاهرة.. والضحك علاج للناس

قال الفنان سليمان عيد، إن بدايته كانت في مسرح كلية تجارة بجامعة القاهرة، وقدم مسرحية «جمهورية فرحات»، من تأليف الدكتور يوسف إدريس، وإخراج زميله وائل زكريا، لافتا إلى أنه في الفرقة الثانية بالجامعة قدم مسرحية «أيضا كلام فارغ »، مع شاكر خضير.

سليمان عيد: مكنتش مصدق اني هشوف سمير غانم

جاء ذلك خلال حواره لبرنامج «على اللوكيشن»، مع شريف الليثي علي راديو هيتس، و أضاف «عيد»: «شاكر خضير طلب مني أروحله مسرح باب اللوق علشان يستفيد من الإفيهات بتاعتي، وماكنتش مصدق إني هشوف سمير غانم، وشاكر خضير من أكتر الناس اللي دعمتني و خلاني أشوف سمير غانم، و بحس إن الضحك والإفيهات علاج للناس».

جاءنا البيان التالي

وتابع «عيد»: «عملت أكتر من 98 فيلما، و250 مسلسلا، و 115 مسرحية، أما أول نقطة تحول في حياتي كان فيلم جاءنا البيان التالي، والنقلة التانية في حياتي كانت في فيلم عسكر في المعسكر، و عملت 40 مشهدا في فيلم جواز بقرار جمهوري».

وعن أول فرصة في حياته، أوضح سليمان عيد أنها كانت في فيلم «الطريق إلي إيلات»: «ضحيت بمسرحية جوز ولوز علشان الفيلم وفي النهاية دوري اتشال، ومبنساش أيام المعهد كنت ساكن مع علاء مرسي، وكان بيدفع 10 جنيهات وأنا 7 جنيهات و كنا مبسوطين جدًا».