دعاء اللهم بلغنا ليلة القدر مكتوب كامل.. يترقبها الصائم بالعشر الأواخر

يقبل المسلم على تلاوة الأدعية ومنها دعاء اللهم بلغنا ليلة القدر مكتوب كامل، إذ ينتظر المسلمون كل عام قدوم ليلة القدر، للتقرب إلى الله بكثرة والصلاة، فضلًا عن الدعاء والطاعات والصيام، وأخفى الله تعالى ليلة القدر ليجتهد الصائم في طلبها في العشر الأواخر من رمضان، أملًا في أن توافقه هذه الليلة، فينال من الثواب والمغفرة الخير الجزيل.

دعاء اللهم بلغنا ليلة القدر مكتوب كامل

دعاء اللهم بلغنا ليلة القدر مكتوب كامل، من الأدعية التي يكثر البحث عنها بالتزامن مع بداية الليالي الوترية في شهر رمضان الجاري، إذ يبحث المسلمون في شتى بقاع الأرض عن أدعية ليلة القدر، والتي من بينها الدعاء: «اللهم بلغنا ليلة القدر وألهمنا بأن ندعي كما دلنا نبي الرحمة عليه افضل الصلاة والسلام: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني»، «اللهم بلغنا ليلة القدر بفضلك يا ذا الفضل والمنه، ووفقنا فيها إلى كل خير، وتقبل منا كل بر، ولا تتوفنا إلا وأنت راضٍ عنا يا ذا الجلال والإكرام»، وهو دعاء يستن ترديده في العشر الأواخر من رمضان، تحسبًا لحلول ليلة القدر في أي منها، وليس لكل ليلة دعاء منفصل ومخصوص لها.

دعاء ليلة القدر

واستكمالاً للحديث عن دعاء اللهم بلغنا ليلة القدر مكتوب كامل، تنشر «الوطن» خلال التقرير التالي، مجموعة من الأدعية التي يمكن ترديدها، كما يمكن للمسلم ترديد ما يشاء من أدعية في الخير، ويطلب من المولى عز وجل ما يحتاجه طمعًا في الاستجابة، ونيل ثواب هذه الأيام المباركة وليلة القدر، ويمكن ترديد دعاء: «بسم الله بسم الله بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، استغفر الله وأتوب إليه (3 مرات)، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يا أرحم الراحمين برحمتك نستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين (3 مرات)، رضيت بالله ربا».

أدعية ليلة القدر

يتواصل الحديث عن موضوع دعاء اللهم بلغنا ليلة القدر مكتوب كامل، فمن ضمن صيغ الأدعية الأخرى التي يمكن الاستعانة بها في دعاء ليلة القدر: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ربي إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عافيًا عن المجرمين، ربي ارزقنا ما نتمنى عاجلًا غير آجل يا رحمن يارحيم، يارب وما خاب من قال يارب فصل على محمد وآله صلاة كاملة تامة».