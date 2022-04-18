أدعية ليلة القدر مكتوبة كما وردت عن النبي.. اللهم أصلح لنا ديننا

أدعية ليلة القدر مكتوبة يبحث عنها الكثير مع اقتراب العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، فهناك عدد من الأدعية يمكن ترديدها لطلب المغفرة والرحمة وصلاح الحال، فمنها: «اللّهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اللّهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، وعلمتنا الحكمة والقرآن».

أدعية ليلة القدر مكتوبة

ومن أدعية ليلة القدر مكتوبة: «اللّهم اجعلنا لكتابك من التّالين، ولك به من العاملين، وبالأعمال مخلصين، وبالقسط قائمين، وعن النار مزحزحين، وبالجنات منعمين، وإلى وجهك ناظرين.. اللّهم اشف مرضانا ومرضى المسلّمين، وارحم موتانا وموتى المسلّمين، واقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللّهم تولّ أمورنا، وفرج همومنا، واكشف كروبنا، اللّهم إنّك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا».

ويمكن القول في أدعية ليلة القدر مكتوبة: «اللهم أوردنا حوض نبيّك سيّدنا محمد صلّى الله عليه وسلّم، واجعله لنا شفيعًا، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا.. اللّهم إنا نسألك حبّك، وحبّ من يحبّك، وحبّ العمل الذي يقرّبنا إلى حبّك اللهمَّ أصلح ذات بيننا، وأَلِّف بين قلوبنا، وانصرنا على أعدائنا، وجنّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن».

أدعية ليلة القدر

ويمكن أيضا ترديد أدعية مثل: «اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأقوالنا ما أحييتنا، وبارك لنا في أزواجنا وذرّياتنا ما أبقيتنا، واجعلنا شاكرين لنعمك برحمتك يا أرحم الراحمين»، إذ أنه لم يرد في الشَّرع أن إحياء ليلة القدر يكون بقراءة سورة القدر خاصة، أو غيرها من سور القرآن الكريم.

ومن أدعية ليلة القدر مكتوبة التي أوصى بها رسول الله زوجه عائشة في ليلة القدر، إذ إنها سألته: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَلِمْتُ أَيُّ لَيْلَةٍ لَيْلَةُ القَدْرِ، مَا أَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ عُفُوٌّ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي».