العناني: إجراءات مصر لمواجهة جائحة كورونا شجعت السياح على زيارتها

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية للسماح للمنشآت السياحية والفندقية باستقبال السياح خلال جائحة كورونا كانت السبب الرئيسي في توافد أعداد جيدة من السياح إلى مصر خلال عام 2021، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات حازت على ثقة العالم وجعلت من المقصد السياحي المصري آمن صحيا، وتابع: «الحركة السياحية التي استقبلتها مصر العام الماضي سارت بشكل تدريجي حيث كان شهر يناير هو أقل شهور العام الماضي فى حركة توافد السياح على مصر».

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم أن شهر أكتوبر الماضي سجل أعلى الشهور التي شهدت توافد السياح لمصر في العام الماضي تلاه شهر نوفمبر، مشيرا إلى أن الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الماضي سجلت أعلى نسبة في الحركة السياحية التي استقبلتها مصر عام 2021، لافتا إلى أن أعداد السياح الذين استقبلتهم مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين كانوا قريبين من الأعداد التي استقبلتهم خلال ذات الشهرين من عام 2019 قبل بدء جائحة كورنا .

متوسط عدد الليالي السياحية ارتفع إلى 10.3 ليلة خلال 2021

وأشار وزير السياحة والأثار إلى أن متوسط عدد الليالي السياحية التي قضاها السائح بمصر خلال العام الماضي بلغ 10.3 ليلة بالمقارنة بنحو 9.4 ليلة خلال عام 2019 وهو العام الذي سجلت فيه السياحة المصرية أرقاما جيدة من حيث عدد السياح والإيرادات، موضحا أن ارتفاع متوسط إقامة السائحين مؤشر على رغبة السياح في قضاء أطول فترة ممكنة بالمدن السياحية المصرية .

أزمة كورونا

وأشار إلى أن أزمة كورونا كانت الأزمة الأكبر التي واجهت صناعة السياحة العالمية والإقليمية خلال العقود الأخيرة، موضحا أن العاملين بالقطاع السياحي تعاملوا مع تلك الأزمة بشكل جيد وتحملوا حالة الكساد التي أصابت صناعة السياحة لاسيما خلال عام 2020 حيث لم تسجل الوزارة خلال تلك الفترة قيام أي منشأة فندقية أو سياحية بتسريح العاملين لديها .