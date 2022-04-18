مستثمرو السياحة: الرحلات الروسية لم تبدأ والتعامل وفق التعاقدات القديمة

قال رامي فايز عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إنه رغم إعلان عدد من شركات السياحة الروسية خلال الأسابيع القليلة الماضية عن بدء تسيير رحلات سياحية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم إلا أن تلك الرحلات لم يتم تحديد مواعيد نهائية لها حتي الآن، لافتا إلى أن إحدى شركات الطيران الروسية نظمت مطلع الشهر الجاري بضع رحلات إلي المدن السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر إلا أن أغلب من كان على متن تلك الرحلات هم من الروس العاملين بمصر.

مليون سائح روسي زاروا مصر منذ أغسطس الماضي

وأضاف لـ«الوطن»، أن القطاع السياحي المصري يتطلع لعودة الرحلات الروسية إلي مصر خلال الفترة الحالية، لاسيما أن الحركة السياحية الوافدة من روسيا لمصر تمثل نسبة جيدة من إجمالي الحركة التي تستقبلها مصر سنويا، لافتًا إلى أن عدد السياح الروس الذين زاروا مصر منذ استئناف حركة السياحة الروسية للغردقة وشرم الشيخ أغسطس الماضي اقتربت من المليون سائح.

وأشار إلى أن كافة الرحلات المخطط لقدومها من روسيا لمصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية ستتعامل حتي الآن وفقا لنظام التعاقدات السابقة حيث سيكون الدولار الأمريكي هو العملة المعتمدة في العلاقة التعاقدية بين السياح الروس وشركات السياحة والفنادق المصرية، لافتا إلى أن العاملين بالقطاع السياحي يأملون في ألا تؤثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها العديد من الدول الأوربية وأمريكا علي روسيا علي معدلات التدفقات السياحية المتوقع قدومها لمصر قريبا.

الرحلات من أوكرانيا لمصر لن تعود قريبا

وبخصوص الحركة السياحية الوافدة لمصر من أوكرانيا، أكد «فايز»، أنها متوقفة بشكل كامل ولا توجد أية مؤشرات على قرب استئنافها في القريب العاجل، موضحا أن أوكرانيا إحدى الدول الرئيسية المصدرة للسياح لمصر والتي احتلت المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال عام 2020، لافتا إلى أن القطاع السياحي المصري يعمل حاليا علي تعويض الحركة السياحية الوافدة من أوكرانيا والتي توقفت جراء الحرب الروسية الأوكرانية وذلك عن طريق جذب سياح من دول أخرى .