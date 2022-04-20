وزير السياحة: القطاع لم يسرح العاملين خلال جائحة كورونا

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن القطاع السياحي المصري لم يسرح أي عامل من العاملين بالسياحة أثناء جائحة كورونا، التي ضربت العالم ديسمبر عام 2019، ولا زالت مستمرة حتى الآن، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في بداية الأزمة بالحرص على عدم تسريح أي من العاملين بالسياحة، موجها التحية لكافة العاملين بالقطاع السياحي الذين تحملوا الركود السياحي في بداية جائحة كورونا.

أكتوبر الماضي.. الأعلى في أعداد السياح خلال 2021

وأضاف خلال اللقاء الذي عقده، اليوم، بالمتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لاستعراض جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة، أن الـ3 شهور الأخيرة من العام الماضي كانت الأعلى في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الماضي، موضحا أن شهر أكتوبر كان أعلى شهور السنة استقبالا للسياح.

أعداد السياح خلال أكتوبر ونوفمبر 2021

وأشار إلى أنه رغم عدم تعافي العالم من جائحة كورونا بصورة كاملة خلال العام الماضي، إلا أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2021 كانت مساوية لذات الشهرين من عام 2019 قبل جائحة كورونا.

وأوضح العناني أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا وأوكرانيا إلى مصر خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، كانت تتراوح ما بين 40 إلى 45%، لأن القطاع السياحي استطاع تقليل الآثار السلبية لتوقف الحركة السياحية الوافدة من كل من روسيا وأوكرانيا، والتي توقفت جراء الحرب التي نشبت بين البلدين الشهر الماضي.