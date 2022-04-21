وزير الدولة البريطاني لشئون شمال إفريقيا يزور أهرامات الجيزة

استقبلت منطقة آثار أهرامات الجيزة، طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة، خلال زيارته الحالية لمصر، واستقبله أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار أهرامات الجيزة، والذي اصطحبه في جولة كما قدم له شرحِ وافِ عن تاريخ هذه المنطقة الأثرية.

جولة في الأهرامات وحفر مراكب الشمس

وبدأت الجولة في الهرم الأكبر الذي يعد العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، حيث استمع طارق أحمد لشرحٍ عن طريقة بنائه وتاريخه وعدد أحجاره، ثم توجها إلى الجبانة الشرقية وأهرامات الملكات، وحُفر المراكب التي عُثر بداخلها على مراكب خوفو الموجودة الآن بمتحف مراكب خوفو بالمتحف المصري الكبير.

وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال إفريقيا يلتقط صورا أمام أبو الهول

كما زار منطقة تمثال أبو الهول، حيث أعرب وزير الدولة البريطاني لشؤون شمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا والكومنولث والأمم المتحدة عن إعجابه بضخامة تمثال أبوالهول وطريقة نحته، كما حرص على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات وتمثال أبو الهول.