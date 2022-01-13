الآثار: اكتشاف تمثالين ضخمين على هيئة أبو الهول طولهما 8 أمتار بالأقصر

أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نجاح البعثة الأثرية المصرية الألمانية برئاسة الدكتورة هوريج سوروزيان، في الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالين ملكيين على هيئة أبو الهول والألهة سخمت، بالإضافة إلى الكشف عن بقايا جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية وطقسية، وذلك خلال الأعمال الجارية بمشروع ترميم تمثالي ممنون والمعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث المعروف باسم «معبد ملايين السنين» بالقرنة غرب الأقصر.

اكتشاف قطع أثرية للملك أمنحتب

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في بيان صحفي، أنه جرى اكتشاف العديد من القطع منها أجزاء من تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث من الحجر الجيري على هيئة أبو الهول، مرتديا غطاء الرأس النمس واللحية الملكية، فضلا عن قلادة عريضة حول العنق، حيث عُثر عليهما في المنطقة الخلفية لبوابة الصرح الثالث، لافتًا إلى خضوع جميع القطع الخاصة بهذين التمثالين لعمليات دقيقة من التنظيف والتقوية والترميم، حيث أظهرت وجود نقش بمنطقة الصدر يحمل الاسم الملكي لأمنحتب الثالث وهو «محبوب المعبود آمون رع».

ثلاث تماثيل نصفية

وأضاف «الوزيري»، أنه جرى العثور على ثلاثة تماثيل نصفية من الجرانيت الأسود للإلهة سخمت، عُثر عليها عند واجهة الفناء المفتوح، وكذلك صالة الأعمدة الكبرى بالمعبد، على أن يتم تجميع هذه القطع مع قطع أخرى قديمة عُثر عليها سابقًا تمهيدا لعرضها في أماكنها الأصلية بالمعبد، كما تم الكشف عن العديد من النقوش على جدار من الحجر الرملي عليه مناظر تمثل احتفالات بعيد الحب، وتمثال صغير من الجرانيت الأسود لأحد الموظفين، وحسب الدراسات من المرجح أن يعود تاريخ هذا التمثال لفترة ما بعد العمارنة عندما استمرت أعمال الترميم في هذا المعبد بواسطة الفنانين والكتاب.

وتابع أنه من ضمن القطع المكتشفة بغرب الأقصر، العثور على قواعد لأعمدة وكتل حجرية في النصف الجنوبي من صالة الأعمدة الكبرى، وعقب أعمال الكشف تم نقل هذه القطع من داخل المعبد لترميمها وإعادة تركيبها حيث ظهرت الألوان الأصلية للعديد منها وذلك تمهيدا لإعادة وضعها في أماكنها الأصلية بالمعبد.

تمثالي أبوالهول بطول 8 أمتار

من جانبها، أكدت الدكتورة هوريج سوروزيان رئيسة البعثة، أن الكشف عن تمثالين ضخمين يؤكد وجود بداية طريق المواكب الذي يقع ما بين الصرح الثالث للمعبد وفناء الأعمدة، والذي كان يقام فيه الاحتفالات الخاصة بعيد الوادي الجميل كل عام وكذلك الاحتفالات الخاصة بعيد الحب-سد للملك في العشر سنوات الأخيرة من حكمه، مشيرة إلى أن الدراسات المبدئية التي أجرتها البعثة على تمثالي أبو الهول أوضحت أن طولهما يبلغ ما يقرب من 8 أمتار.