رئيس الحكومة الليبية: الدبيبة وزع بعض أموال النفط على الإرهابيين

اتهم رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، ووزراء حكومته الذين وصلوا إلى مدينة سبها، جنوب ليبيا، اليوم، الخميس، لعقد أول اجتماع لحكومتهم إن الحكومة التي انتهت ولايتها وزعت بعض أموال النفط على إرهابيين، حسب قوله.

باشاغا: البعض لجأ لاستخدام موارد النفط لدعم الميليشيات

وأضاف باشاغا: نأسف لإغلاق النفط (حقول النفط) لأنه مصدر رزق الشعب، ولكن البعض لجأوا لذلك بعد استخدام موارده لدعم الميليشيات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن ليبيا لن تنعم بالأمان إذا لم يكن جنوبها آمنا، وذلك حسبما نقلت العربية نت.

واتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، حكومة الدبيبة، المنتهية ولايتها، بأنها تدعم الميليشيات والمجموعات المسلحة للبقاء في السلطة، حسب قوله.

وتعقد الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة باشاغا، اليوم الخميس، أول اجتماع لها، منذ منحها الثقة مطلع الشهر الماضي، رغم استمرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في ممارسة مهامه أيضا.

حكومة باشاغا تناقش ميزانية الدولة في أول اجتماع لها

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة باشاغا، عثمان عبد الجليل، في بيان مساء الأربعاء، إن الاجتماع سيعقد في مدينة سبها جنوب البلاد، وسيخصص لمناقشة البرنامج الحكومي للفترة المقبلة وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

إلا أنه أكد أن هذا الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها برئاسة باشاغا من مقرها بالعاصمة طرابلس، مجدداً التأكيد على التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقاً للقانون.

يأتي هذا في الوقت الذي مر فيه أكثر من شهر على أداء الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا اليمين الدستورية أمام البرلمان، تسلمت خلاله مقرات الحكومة في شرق وجنوب البلاد.

غير أن محاولات حكومة باشاغا للدخول للعاصمة طرابلس لمباشرة مهامها من المقرات المركزية للدولة الليبية، لم تنجح حتى الآن.