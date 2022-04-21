معهد إعداد القادة يطلق غدا فوج «البطولة.. أنت الأقوى»

يشهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، غدًا الجمعة، انطلاق فعاليات فوج «البطولة.. أنت الأقوى»، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي.

الفعاليات تبدأ يوم 22 أبريل

يأتي ذلك برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة الدكتورة نيفين رياض القباج وزير التضامن الاجتماعي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكلاء المعهد، وتقام الفعاليات خلال الفترة من الجمعة الموافق 22 أبريل إلى الاثنين الموافق 25 أبريل 2022.

الرد على الشائعات

ومن جانبه أشار الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، إلى الدور الحيوي والتنويري للمعهد فى تنمية وعي شباب الجامعات بقضايا وطنهم، من خلال الندوات التوعوية التي تساهم في صقل خبرات الشباب، وكذلك تعمل على مواجهة الشائعات وتحصين المجتمع، وتوضيح الحقائق والأفكار المغلوطة وترسيخ المفاهيم والتعاليم الدينية الصحيحة والسمحة، وترسيخ الولاء والانتماء للوطن، خاصة استكمال عملية البناء والتنمية تعتمد على شباب مصر، لذا وجب إعدادهم إعدادًا سليمًا، يمكنه من تحمل مسؤولياته، وتعميق قدراته الذهنية والثقافية، وإعداده ليكون شخصية مؤثرة في المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة، والمشروعات القومية التي تنفذها القيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل.

هذا ويتضمن برنامج هذا الفوج استقبال الطلاب والجلسة الافتتاحية والعديد من الندوات، ومنها ندوة بعنوان تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة والمغلوطة، وكذلك ندوة بعنوان المخدرات ودور صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مواجهتها، هذا بجانب أنشطة متنوعة، بالإضافة إلى مجالات التسابق، والصورة الجماعية بالزي الرسمي، ويختتم الفوج بنهائي البطولة وتوزيع الكؤوس وشهادات التقدير.